Навальный заявил об украденной у оппозиции победе на выборах
Без фальсификаций оппозиция получила больше голосов, чем "Единая Россия", и в этом главное отличие и результат прошедших выборов, написал Алексей Навальный.
Без фальсификаций оппозиция получила больше голосов, чем "Единая Россия", и в этом главное отличие и результат прошедших выборов, написал Алексей Навальный.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий реальный срок в колонии, обвинил власти РФ в фальсификации результатов голосования на выборах в Госдуму и региональные органы власти 17-19 сентября. "Наш результат тупо украден. Перерисовали самым примитивным образом. В итоге разгромленная избирателями партия путинских воров "Единая Россия" снова получает большинство в Думе", - написал он в Instagram во вторник, 21 сентября.
Навальный заявил об "огромном успехе" проекта его команды "Умное голосование" и его триумфе в Москве и Санкт-Петербурге в техническом отношении. Вместе с тем общий результат нельзя назвать победой, написал он далее, сравнив ситуацию на выборах с матчами. "Раньше мы иногда добивались в матчах ничьих, изредка - побед. А жулики подкручивали результаты на табло, чтобы их выигрыш выглядел убедительнее. А сейчас мы объединились, сфокусировались и с помощью УмГ просто разнесли соперников на матче. Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу", - отметил политик.
Между тем, в отличие от выборов предыдущих лет, оппозиционные партии и кандидаты получили больше голосов, чем "Единая Россия", подчеркнул он. "Запугивание и репрессии лишили многих воли, и люди просто боятся выходить на улицы. Но мысли "у них все равно больше" уже нет. Это главный результат. "Мы большинство", "мы здесь власть" с 19 сентября не лозунги, а результат голосования", - написал далее Навальный.
Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) завершила обработку 100 процентов итоговых протоколов по выборам депутатов в Государственную думу России. Согласно опубликованным материалам, по партийным спискам побеждает "Единая Россия", которая получила 49,82 процента голосов избирателей, участвовавших в выборах. Кроме нее в новый состав Думы проходят четыре партии: КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).
По данным ЦИК, "Единая Россия" сформирует в нижней палате российского парламента конституционное большинство. Единороссы получат примерно 112 депутатских мандатов по партийным спискам, еще 198 представителей партии проходят по одномандатным округам. По одномандатным округам в Госдуме, кроме "Единой России", будут представлены еще шесть партий. Кандидаты КПРФ, по предварительной информации, побеждают в 9 одномандатных округах, в 8 округах лидируют представители "Справедливой России", в двух – ЛДПР. По одному округу выиграли кандидаты от от "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы". Еще в 5 округах лидируют самовыдвиженцы.
При этом результаты выборов в Москве резко поменялись после появления результатов электронного голосования, которые были опубликованы лишь днем 20 сентября. До этого на многих участках лидировали кандидаты оппозиционного проекта "Умное голосование".
Европейский Союз раскритиковал ход выборов в России, подчеркнув, что они "прошли в атмосфере запугивания критических и независимых голосов" и "без заслуживающего доверия международного наблюдения".
Однозначно негативно оценили эти выборы США и Великобритания. "Выборы в Госдуму 17-19 сентября проходили в условиях, не способствовавших свободной и честной процедуре голосования", - отмечается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса. В британском МИДе парламентские выборы в РФ охарактеризовали как "серьезный шаг назад для демократических свобод в стране". Вашингтон и Лондон также заявили, что не признают проведение выборов в Госдуму РФ на суверенной территории Украины, и напомнили о непризнании аннексии Крыма Россией.