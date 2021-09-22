Навальный заявил об украденной у оппозиции победе на выборах

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий реальный срок в колонии, обвинил власти РФ в фальсификации результатов голосования на выборах в Госдуму и региональные органы власти 17-19 сентября. "Наш результат тупо украден. Перерисовали самым примитивным образом. В итоге разгромленная избирателями партия путинских воров "Единая Россия" снова получает большинство в Думе", - написал он в Instagram во вторник, 21 сентября.

Навальный заявил об "огромном успехе" проекта его команды "Умное голосование" и его триумфе в Москве и Санкт-Петербурге в техническом отношении. Вместе с тем общий результат нельзя назвать победой, написал он далее, сравнив ситуацию на выборах с матчами. "Раньше мы иногда добивались в матчах ничьих, изредка - побед. А жулики подкручивали результаты на табло, чтобы их выигрыш выглядел убедительнее. А сейчас мы объединились, сфокусировались и с помощью УмГ просто разнесли соперников на матче. Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу", - отметил политик.

Между тем, в отличие от выборов предыдущих лет, оппозиционные партии и кандидаты получили больше голосов, чем "Единая Россия", подчеркнул он. "Запугивание и репрессии лишили многих воли, и люди просто боятся выходить на улицы. Но мысли "у них все равно больше" уже нет. Это главный результат. "Мы большинство", "мы здесь власть" с 19 сентября не лозунги, а результат голосования", - написал далее Навальный.

Официальный результат "Единой России" - 49,82 процента

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) завершила обработку 100 процентов итоговых протоколов по выборам депутатов в Государственную думу России. Согласно опубликованным материалам, по партийным спискам побеждает "Единая Россия", которая получила 49,82 процента голосов избирателей, участвовавших в выборах. Кроме нее в новый состав Думы проходят четыре партии: КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).

По данным ЦИК, "Единая Россия" сформирует в нижней палате российского парламента конституционное большинство. Единороссы получат примерно 112 депутатских мандатов по партийным спискам, еще 198 представителей партии проходят по одномандатным округам. По одномандатным округам в Госдуме, кроме "Единой России", будут представлены еще шесть партий. Кандидаты КПРФ, по предварительной информации, побеждают в 9 одномандатных округах, в 8 округах лидируют представители "Справедливой России", в двух – ЛДПР. По одному округу выиграли кандидаты от от "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы". Еще в 5 округах лидируют самовыдвиженцы.

При этом результаты выборов в Москве резко поменялись после появления результатов электронного голосования, которые были опубликованы лишь днем 20 сентября. До этого на многих участках лидировали кандидаты оппозиционного проекта "Умное голосование".

ЕС: Голосование "в атмосфере запугивания"

Европейский Союз раскритиковал ход выборов в России, подчеркнув, что они "прошли в атмосфере запугивания критических и независимых голосов" и "без заслуживающего доверия международного наблюдения".