Левитс хочет создать новую должность в правительстве - государственного министра

Первое лицо государства, представил такую инициативу в пятницу, встретившись со спикером Сейма Инарой Мурниеце (NA) и руководителями парламентских фракций.
Президент считает, что Латвия, как современная европейская страна, должна быть в состоянии адекватно и быстро реагировать на динамичную эпоху и среду 21 века, но система государственного управления, которая, возможно, хорошо себя зарекомендовала в 19 или 20 веке, но сейчас с этим не справляется.
Принимая во внимание вышесказанное, Левитс подготовил инициативу закона, которая предусматривает внесение поправок в Закон об устройстве Кабинета министров. В пятницу Левитс обсудил предложенные поправки с политиками Сейма.
Президент подчеркнул, что традиционно вертикально ориентированная система министерств, которая строго разграничена по сферам ответственности, не способна качественно управлять и развивать те сферы, которые важны для качества жизни общества, где требуется эффективное межотраслевое сотрудничество между несколькими министерствами. В качестве возможных областей были упомянуты демография, права детей и семейная политика, управление информационными и коммуникационными технологиями, цифровая политика и управление, вопросы информационного пространства Латвии, "зеленый курс" страны и устойчивость.
Президент считает, что необходимо ввести должность государственного министра для решения таких межотраслевых вопросов на уровне правительства. По рекомендации премьер-министра Кабинет министров решит, в каких сквозных областях необходимо создать должность государственного министра, определив сферу его политической ответственности.
По словам Левита, такая должность должна быть введена на весь срок действия правительства или на определенный период времени для координации политической области, имеющей общественное значение, или для решения определенной проблемы, выходящей за рамки компетенции или возможностей. "классических" министерств.