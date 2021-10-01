Левитс хочет создать новую должность в правительстве - государственного министра

Первое лицо государства, представил такую ​​инициативу в пятницу, встретившись со спикером Сейма Инарой Мурниеце (NA) и руководителями парламентских фракций.

Президент считает, что Латвия, как современная европейская страна, должна быть в состоянии адекватно и быстро реагировать на динамичную эпоху и среду 21 века, но система государственного управления, которая, возможно, хорошо себя зарекомендовала в 19 или 20 веке, но сейчас с этим не справляется.

Принимая во внимание вышесказанное, Левитс подготовил инициативу закона, которая предусматривает внесение поправок в Закон об устройстве Кабинета министров. В пятницу Левитс обсудил предложенные поправки с политиками Сейма.

Президент подчеркнул, что традиционно вертикально ориентированная система министерств, которая строго разграничена по сферам ответственности, не способна качественно управлять и развивать те сферы, которые важны для качества жизни общества, где требуется эффективное межотраслевое сотрудничество между несколькими министерствами. В качестве возможных областей были упомянуты демография, права детей и семейная политика, управление информационными и коммуникационными технологиями, цифровая политика и управление, вопросы информационного пространства Латвии, "зеленый курс" страны и устойчивость.

Президент считает, что необходимо ввести должность государственного министра для решения таких межотраслевых вопросов на уровне правительства. По рекомендации премьер-министра Кабинет министров решит, в каких сквозных областях необходимо создать должность государственного министра, определив сферу его политической ответственности.