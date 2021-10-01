Все семейные врачи будут участвовать в процессе вакцинации населения

Таким образом, по данным ведомства, из 1242 практикующих врачей 776 будут вакцинировать в собственных кабинетах, а 465 предоставят своим пациентам возможность вакцинации против Covid-19 в других медицинских учреждениях.

Если жители сталкиваются с трудностями в получении доступа к вакцинации у того или иного семейного врача, Департамент вакцинации просит обраться в территориальные подразделения NVD, отправив электронное письмо на адрес nvd@vmnvd.gov.lv или позвонив по одному из их региональных телефонов.

В Риге и Пиериге вы можете связаться с территориальным отделом по телефону 67201282, в Земгале - 63027249, в Курземе - 63323471, в Видземе - 64772301 и в Латгале - 65422236.

В Латвии все вакцины против Covid-19, одобренные Европейским агентством лекарственных средств, доступны населению; услугу вакцинации можно получить у семейных врачей, в медицинских учреждениях, пунктах вакцинации, в торговых центрах и на выездных вакцинациях. Жителям старше 80 лет предлагается возможность получить вакцину дома.