Рижская восточная клиническая университетская больница ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Видземской больнице от Covid-19 умер человек с предположительно поддельным ковид-сертификатом, сообщает ReTV.

В распоряжение телеканала поступила информация о том, что в настоящее время в Видземской больнице проходят лечение несколько человек с незаконно полученными документами. Инцидент расследует Государственная полиция.

Как отмечают в больнице, сейчас здесь лечатся несколько пациентов, у которых болезнь протекает тяжелее, чем если бы они действительно были вакцинированы.

В результате врачи подозревают, что пациенты получили сертификат о вакцинации нелегально.

По словам руководителя больницы Угиса Мускова, есть несколько случаев, и больница предоставила всю необходимую информацию полиции. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 275 Уголовного закона о подделке документов или использовании фальшивых документов в корыстных целях или по предварительному сговору, сказала представитель Государственной полиции Симона Гравите. Подозреваемых в уголовном процессе пока нет.

ReTV со ссылкой на достоверные источники сообщает, что

мошенничество могло произойти в практике семейного врача в Валмиере, которая уже ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов.