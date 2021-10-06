В больнице от Covid-19 умер человек с предположительно поддельным сертификатом
В Видземской больнице от Covid-19 умер человек с предположительно поддельным ковид-сертификатом, сообщает ReTV.
В распоряжение телеканала поступила информация о том, что в настоящее время в Видземской больнице проходят лечение несколько человек с незаконно полученными документами. Инцидент расследует Государственная полиция.
Как отмечают в больнице, сейчас здесь лечатся несколько пациентов, у которых болезнь протекает тяжелее, чем если бы они действительно были вакцинированы.
По словам руководителя больницы Угиса Мускова, есть несколько случаев, и больница предоставила всю необходимую информацию полиции. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 275 Уголовного закона о подделке документов или использовании фальшивых документов в корыстных целях или по предварительному сговору, сказала представитель Государственной полиции Симона Гравите. Подозреваемых в уголовном процессе пока нет.
ReTV со ссылкой на достоверные источники сообщает, что
Доказать, что человек не был вакцинирован, хотя справка есть, врачи могут. Председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска заявила, что в случае болезни скрыть факт мошенничества не удастся.