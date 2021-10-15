Верните детям спорт: за неполные сутки собрано почти 15 000 подписей за снятие ограничений

Автором инициативы является Янис Валтерс. Сбор подписей был начат только вчера.

Валтерс считает, что необходимо отменить требование о предъявлении ковид-сертификата для детей, занимающихся спортом, и найти альтернативное решение, которое позволит полноценно посещать тренировки.

"Дети - будущее Латвийского спорта, а сейчас им запрещено полноценно тренироваться. Задумайтесь, что станет с их навыками к концу действия режима чрезвычайной ситуации, который опять может растянуться на много месяцев? Все, кто младше 12 лет, остаются "за бортом", и им придется начинать все сначала", - беспокоится автор инициативы.

По его мнению, альтернативных решений для полноценного спортивного обучения детей до 12 лет нет, потому что детей этого возраста вакцинировать против Covid-19 нельзя.

"В настоящее время их выгоняют на тренировки на улице - в дождь, ветер и холодную погоду. Есть лишь один вариант - заболеть Covid-19... Это прискорбно, потому что именно заболевшие понесут имя Латвии в мировом спорте", - сказано в тексте инициативы.

По словам Валтерса, решением может быть выделение определенной площади для каждого участника спортивной тренировки и другие взвешенные меры предосторожности.