Инфектолог рассказал, что улучшит ситуацию в латвийских больницах

Он добавил, что в настоящее время медицина борется не с причинами, а с последствиями. По мнению Думписа,

ситуация в больницах улучшится только тогда, когда произойдет значительное снижение заболеваемости благодаря строгим ограничениям контактов в стране.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах сегодня, 15 октября, достигло 980 человек.

В конце сентября инфектолог также заявлял, что "введение ограничений только с 11 октября будет означать перегрузку системы здравоохранения с очень серьезными последствиями для пациентов и медицинского персонала".

"Трудно понять, почему все три страны Балтии выбрали один и тот же сценарий, когда победа была так близка", - написал Думпис в Twitter 29 сентября.