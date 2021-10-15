Пт, 15.10.2021
Становится очевидно, что полная вакцинация вакциной Johnson & Johnson, которая состоит из одной дозы, обеспечивает более низкую защиту от вызываемого дельта-штаммом симптоматического Covid-19 и госпитализации из-за него. Даце Завадска, руководитель IVP
Даце Завадска, руководитель IVP

Инфектолог рассказал, что улучшит ситуацию в латвийских больницах

ФОТО: AFP/SCANPIX

Повышенный интерес политиков к ситуации в больницах не улучшит ее, подчеркнул в пятницу, 15 октября, в Twitter инфектолог Клинической университетской больницы им. Страдиня, профессор Латвийского университета Уга Думпис.

Он добавил, что в настоящее время медицина борется не с причинами, а с последствиями. По мнению Думписа,

ситуация в больницах улучшится только тогда, когда произойдет значительное снижение заболеваемости благодаря строгим ограничениям контактов в стране.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах сегодня, 15 октября, достигло 980 человек.

В конце сентября инфектолог также заявлял, что "введение ограничений только с 11 октября будет означать перегрузку системы здравоохранения с очень серьезными последствиями для пациентов и медицинского персонала".

"Трудно понять, почему все три страны Балтии выбрали один и тот же сценарий, когда победа была так близка", - написал Думпис в Twitter 29 сентября.

Как сообщалось, общее количество заболевших Covid-19 за последние 14 дней достигло 21 022, остальные заразившиеся уже считаются переболевшими. Этот показатель достиг наивысшего уровня с начала пандемии.

 

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