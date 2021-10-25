В вузах Латвии сократилось количество студентов: виновна пандемия

Статистические данные Государственной информационной системы образования показывают: в этом году принято только 23 431 человек, всего учатся 75 502 студента.

"Количество зачисленных студентов сокращается, что немного удивительно, потому что в вузы должны были поступить молодые люди, рожденные в период демографического роста. Вероятно, некоторые отложили учебу в ожидании окончания пандемии, определенная часть предпочла получать образование за пределами Латвии. К сожалению, такие данные не доступны министерству, так как эти люди не обязаны отчитываться", - объяснила на заседании подкомиссии Сейма по высшему образованию, науке и инновациям представитель Министерства образования и науки Диана Лайпниеце.

По ее мнению, полностью полагаться на статистику невозможно, поскольку неизвестно, насколько правильно образовательные учреждения вводили данные в Государственную информационную систему образования.

Возможно, записаны в том числе те, кто во второй и третий раз находится в академическом отпуске и кого нужно было отчислить.

В разрезе тематического аспекта можно видеть, что на протяжении последнего десятилетия наблюдается перепроизводство специалистов в сфере общественных наук.