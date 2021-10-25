Передача: пациенты с неотложными травмами больше не будут поступать в Рижскую 2-ю больницу

В связи с неконтролируемым увеличением числа госпитализированных пациентов с Covid-19 Рига приходит на помощь крупным университетским больницам и реставрирует отделение Covid-19. Правда, одних коек мало, нужны работники.

Рижская 1-я больница адаптировала 17-й корпус для нужд Covid-19 еще во время предыдущего кризиса и ранней весной начала принимать пациентов с Covid-19. Летом помещения "законсервировали", но с 24 октября там снова лечатся больные со среднетяжелым течением болезни.

"Отделение планировалось открыть в понедельник, но мы открыли его уже вчера.

Мы используем все ресурсы - материальные, финансовые, человеческие - для увеличения вместимости и предоставления большего количества коек", - говорит Наталия Злобина, председатель правления Рижской 1-й больницы.

Вчера в больницу поступили еще девять пациентов, осталось 25 мест. Количество коек за неделю планируется увеличить вдвое. Это пациенты, которые в крупные университетские больницы поступили с тяжелым течением болезни или лечившиеся с патологиями, но инфекция сохранилась. Здесь они должны полностью вылечиться. Основной вызов для стационара - перейти на круглосуточный режим.

"Нам удалось привлечь своих сотрудников, очень мало работников со стороны. Конечно, человек выгорает, но мы организуем все максимально, чтобы этого не произошло. Потом посмотрим, как долго это продлится", - сказала Злобина.

Больница надеется на студентов и резидентов. Однако они - надежда для всех медицинских учреждений, и их ресурсов далеко не достаточно для лечения такого большого количества пациентов одновременно.