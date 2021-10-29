Думпис: Коллективный иммунитет без вакцинации маловероятен, если речь о Дельта-штамме

"Коллективный иммунитет маловероятен, но вакцины защитят от тяжелого течения заболевания", - пишет Думпис, ссылаясь на исследование, опубликованное в научном журнале The Lancet.

Исследование, проведенное в Соединенном Королевстве, показало, что

дельта-штамм SARS-CoV-2 (B.1.617.2) очень заразен и распространяется по всему миру, в том числе среди населения с высокими показателями вакцинации.

Целью исследователей было изучить кинетику передачи и вирусной нагрузки у вакцинированных и невакцинированных лиц с легкой дельта-инфекцией в сообществе.

В исследовании ученые говорят, что вакцинация снижает риск дельта-инфекции и уменьшает побочные эффекты, вызванные вирусом. Следует признать, что при неконтролируемом распространении вируса полностью вакцинированные люди могут переносить вирус так же, как и невакцинированные, в том числе среди полностью вакцинированных контактов, говорится в исследовании.