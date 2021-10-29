Думпис: доля вакцинированных среди заразившихся Covid-19 будет расти

В настоящее время в Латвии вакцинированных от Covid-19 взрослых намного больше, чем не вакцинированных, и этот показатель быстро растет. Поэтому среди госпитализированных и умерших от коронавируса будет наблюдаться прирост доли вакцинированных.

По его словам, тем, кто решил не вакцинироваться, не следует ждать, что они смогут защититься от заражения дельта-штаммом вируса благодаря повышению охвата населения вакцинацией. "Коллективный иммунитет маловероятен, но вакцины защитят от тяжелого заболевания", - сказал Думпис.