Пт, 29.10.2021
Очень важно, чтобы все страны ЕС выяснили причину, по которой жители отказываются вакцинироваться Бруно Чанчо, руководитель Отдела по надзору за инфекционными заболеваниями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний
Бруно Чанчо, руководитель Отдела по надзору за инфекционными заболеваниями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний
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Думпис: доля вакцинированных среди заразившихся Covid-19 будет расти

Инфектолог Уга Думпис ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Постепенно будет наблюдаться прирост доли вакцинированных среди госпитализированных и умерших от Covid-19, сообщил инфектолог Клинической университетской больницы Страдиня, профессор Латвийского университета Уга Думпис.

В настоящее время в Латвии вакцинированных от Covid-19 взрослых намного больше, чем не вакцинированных, и этот показатель быстро растет. Поэтому среди госпитализированных и умерших от коронавируса будет наблюдаться прирост доли вакцинированных.

По его словам, тем, кто решил не вакцинироваться, не следует ждать, что они смогут защититься от заражения дельта-штаммом вируса благодаря повышению охвата населения вакцинацией. "Коллективный иммунитет маловероятен, но вакцины защитят от тяжелого заболевания", - сказал Думпис.

Как сообщалось, 88,5% всех госпитализированных в сентябре пациентов не были вакцинированы против Covid-19, а среди умерших их доля составила 89,2%, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.


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