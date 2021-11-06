Женщина добровольно ухаживала за округой, но получила штраф, потому что привезла убранный мусор на свалку

Рамона, которая живет в Паугурциемсе, недалеко от частных домов на окраине Талси, обратилась в редакцию Bez Tabu. Жители села, в том числе Рамона, заботятся о своей собственности и прилегающих территориях. Она очищает окружающую среду не только по месту жительства, но и в других местах: находясь на природе, всегда собирает мусор, который попадается в дороге.

Рамона всегда убирала муниципальную землю рядом со своей собственностью. Вместе с мужем женщина косит траву на лугу и собирает разбросанный мусор. Этим же она вместе с мужем занималась этой осенью, а скошенную траву вывезла в зону сортировки отходов в другое место, поскольку свои контейнеры для мусора уже были полны.

Камера наблюдения, установленная в зоне сортировки отходов, зафиксировала, как Рамона складывала мешки для мусора рядом с контейнерами.

"Теперь я оштрафован на 100 евро. Я очень страшный преступник!",

- говорит женщина.

Административная комиссия Талсинского самоуправления расценивает действия Рамоны как загрязнение.

"Это может стать хорошим примером, что нельзя прикасаться к отходам самоуправления, нельзя делать добрые дела",

- в шоке рассказывает Рамона.

Талсинский муниципалитет поясняет, что нельзя просто ставить мешки для мусора рядом с контейнерами. Биологические или другие отходы, не указанные на информационных знаках, размещать там нельзя.

Рамона объяснила ситуацию Административной комиссии, но это их не убедило.

"Понимаете, ситуация двоякая. Каждый может сказать, что убирал какую-то другую территорию",

- говорит Инита Федко, представитель Талсинского муниципалитета.