Ср, 10.11.2021
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Эва Юхневича, руководитель отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения

Рижская дума потратила 90 000 евро на праздничные поздравления

Скриншот из видео Рижской думы ФОТО: Erkānuzņēmums no Rīgas domes publicētā video

Поздравления Рижской думы (РД) жителей Латвии с Днем независимости обошлись примерно в 90 000 евро, информирует Департамент коммуникаций РД. 

Согласно предоставленной Управлением коммуникации информации, поздравление думы состоит из двух частей - оформления среды и кампании по коммуникации.

Почти две трети суммы - примерно 60 000 - выделены на рекламную кампанию в виде оформления среды. Больше всего средств, примерно 47 000 евро, потрачено на украшение города десятью световыми инсталляциями, украшенными словами латышских народных песен. Как сообщает Управление коммуникации:

"Световые стенды находятся не только в центре, но и в районах города, по 10 различным адресам. Эти стенды - долгосрочное вложение и будут использоваться и в последующие годы".

Также в расходы на оформление входит гонорар двух художников, который составляет 4155 евро, а также печать праздничных афиш и баннеров, их поклейка и монтаж в городе, стоимостью примерно 8000 евро.

Управление подчеркивает, что в этот раз при планировании кампании дума начала новую традицию сотрудничества с новыми и известными латвийскими художниками, которые создают визуальный образ праздника.

В этом году дума сотрудничала с лектором Латвийской академии художеств Паулисом Лиепой.

Треть суммы, или 32 000 евро отведено на кампанию по коммуникации. В нее входит подготовка материалов кампании на основании работ художников и их распространение в СМИ, социальных сетях, на официальных страницах и в других форматах.


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