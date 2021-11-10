Рижская дума потратила 90 000 евро на праздничные поздравления
Поздравления Рижской думы (РД) жителей Латвии с Днем независимости обошлись примерно в 90 000 евро, информирует Департамент коммуникаций РД.
Поздравления Рижской думы (РД) жителей Латвии с Днем независимости обошлись примерно в 90 000 евро, информирует Департамент коммуникаций РД.
Согласно предоставленной Управлением коммуникации информации, поздравление думы состоит из двух частей - оформления среды и кампании по коммуникации.
Почти две трети суммы - примерно 60 000 - выделены на рекламную кампанию в виде оформления среды. Больше всего средств, примерно 47 000 евро, потрачено на украшение города десятью световыми инсталляциями, украшенными словами латышских народных песен. Как сообщает Управление коммуникации:
Также в расходы на оформление входит гонорар двух художников, который составляет 4155 евро, а также печать праздничных афиш и баннеров, их поклейка и монтаж в городе, стоимостью примерно 8000 евро.
В этом году дума сотрудничала с лектором Латвийской академии художеств Паулисом Лиепой.
Треть суммы, или 32 000 евро отведено на кампанию по коммуникации. В нее входит подготовка материалов кампании на основании работ художников и их распространение в СМИ, социальных сетях, на официальных страницах и в других форматах.