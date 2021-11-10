Рижская дума потратила 90 000 евро на праздничные поздравления

Согласно предоставленной Управлением коммуникации информации, поздравление думы состоит из двух частей - оформления среды и кампании по коммуникации.

Почти две трети суммы - примерно 60 000 - выделены на рекламную кампанию в виде оформления среды. Больше всего средств, примерно 47 000 евро, потрачено на украшение города десятью световыми инсталляциями, украшенными словами латышских народных песен. Как сообщает Управление коммуникации:

"Световые стенды находятся не только в центре, но и в районах города, по 10 различным адресам. Эти стенды - долгосрочное вложение и будут использоваться и в последующие годы".

Также в расходы на оформление входит гонорар двух художников, который составляет 4155 евро, а также печать праздничных афиш и баннеров, их поклейка и монтаж в городе, стоимостью примерно 8000 евро.

Управление подчеркивает, что в этот раз при планировании кампании дума начала новую традицию сотрудничества с новыми и известными латвийскими художниками, которые создают визуальный образ праздника.

В этом году дума сотрудничала с лектором Латвийской академии художеств Паулисом Лиепой.