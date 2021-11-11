Депутатская неприкосновенность Ушакова: сегодня вопрос рассмотрит Европарламент

Политик сообщил агентству LETA, что он разослал всем депутатам Европарламента письмо, в котором заявил, что прокуратура Латвии хочет возбудить против него уголовное дело в связи с "нарушением запрета на использование устройств, модифицированных для спецопераций". В письме Ушаков сообщил, что "модифицированное для спецопераций" устройство является предметом всего уголовного дела. По его словам, имеется в виду самодельный бумажный альбом с вклеенными в него видеокамерой и диктофоном.

Бывший мэр Риги ставит под сомнение выдвинутые против него обвинения: "Это устройство для "особо секретной операции" также было оборудовано внешним шнуром питания, как у ноутбука. Характеристики устройства выглядели значительно скромнее, чем у любой детской радио-няни, которую можно купить в местном магазине электроники за 50 евро", - поясняет он.

В письме Ушаков также указал, что альбом был найден вместе с другими подарками на полке его рабочего кабинета, не был подключен к сети, не имел карты памяти и на нем не было обнаружено его отпечатков пальцев или ДНК.

"Все это означает "нарушение запрета на использование". В Латвии это уголовное преступление, хотя я сам этот "альбом" не видел, тем более не использовал его и до сих пор не могу понять, почему в этом расследовании я являюсь подозреваемым, а не потерпевшим", - подчеркнул в письме Ушаков, добавив, что Латвия- единственная страна Европейского Союза (ЕС), где хранение таких устройств является уголовным преступлением.

Ушаков предположил, что данный процесс может быть связан с его статусом "публичного политика". В письме, однако, Ушаков заявил, что разделяет доверие коллег из Европарламента к латвийской судебной системе, и сказал, что не сомневается в общем результате и что отмена депутатской неприкосновенности должна ускорить процесс, который "продолжается с июня 2019 года".

Как сообщалось ранее, избранные от Латвии депутаты Европейского парламента Сандра Калниете ("Новое Единство"), Инесе Вайдере ("Новое Единство"), Роберт Зиле (Национальное объединение), Даце Мелбарде (Национальное объединение) и Ивар Иябс ("Для развития/За!") будут голосовать за отмену депутатского иммунитета Ушакова ("Согласие").

Калниете подчеркнула, что на предстоящем голосовании поддержит решение об отмене иммунитета Ушакова, так как это позволит выяснить его ответственность в уголовном процессе.

Иябс также заявил, что будет голосовать за отмену иммунитета, так как необходимо дать возможность латвийским правоохранительным органам делать свою работу.

Депутат Вайдере объяснила, что в большинстве случаев Европарламент голосует за отмену иммунитета, если комитет Европарламента по правовым вопросам постановил, что у запроса нет политических мотивов.

Как сообщалось, комитет Европарламента по правовым вопросам рекомендовал отменить парламентский иммунитет депутата Европарламента и бывшего мэра Риги Нила Ушакова. Теперь окончательное решение об отмене депутатской неприкосновенности Ушакова примет Европарламент.

После отмены неприкосновенности Ушаков сохранит за собой полномочия депутата Европарламента, поскольку они были предоставлены ему государством и никакое другое учреждение не может их отнять. Заявления об отмене депутатской неприкосновенности часто поступают в Европарламент, например, в течение работы Европарламента предыдущего созыва поступило 55 требований отмены депутатского иммунитета, и в 49 случаях Европарламент удовлетворил их.

Как сообщалось, в январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в кабинете Ушакова в Рижской думе изъяло устройство, которое применяется для особых оперативных мероприятий.

Позже KNAB передало Генпрокуратуре дело на бывшего мэра Риги. Не называя имени, бюро заявило, что, согласно материалам уголовного дела, лицо хранило в своем кабинете устройство стратегической важности для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно для тайного получения видеодокументации и аудиоинформации.