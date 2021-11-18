"Мы должны быть сильными": премьер поздравил латвийцев с годовщиной основания государства

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев, в своем поздравлении премьер подчеркнул, что в эти нелегкие времена важно помнить о вещах, которые "для нас как для общества очень важны". Премьер призвал каждого осознать это и укреплять государство.

"Наше государство - это мы сами! Это наши взаимоотношения, то, как мы относимся друг к другу, потому что, позитивно относясь друг к другу, мы укрепляем нашу страну", - сказал Кариньш.

Он напомнил, что "наши предки были очень сильными - вначале основав государство, а затем отстояв его независимость".