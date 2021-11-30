Глава фирмы Moderna: актуальные вакцины могут не защитить от "омикрона"

"Я думаю, что будет ощутимый регресс. Не знаю, насколько сильный, поскольку нам нужно дождаться данных. Но все ученые, с которыми я разговаривал, считают: "Ничего хорошего нас не ждет", - цитирует Банселя Financial Times.

Тревожный прогноз

Как поясняет свою точку зрения Стефан Бансель, в следующем году может потребоваться смена поколения вакцин. Предпосылкой к этому является большое количество мутаций в спайк-белке "омикрон"-варианта, что позволяет вирусу легче проникать в клетки и чем объясняется его быстрое распространение в Южной Африке и по всему миру. По словам Банселя, до сих пор большинство экспертов склонялись к мнению, что настолько сильно мутированный вариант коронавируса появится лишь через год или два. Однако это произошло быстрее.

В Moderna воздержались от комментария в связи с интервью Банселя. Совсем недавно эта компания заявила, что эффективность нынешних вакцин против "омикрона" можно будет оценить не раньше, чем по прошествии примерно двух недель, а на то, чтобы создать действенную вакцину против нового варианта коронавируса, могут и вовсе уйти месяцы.

В Оксфордском университете настроены оптимистично

Между тем в Оксфордском университете, являющемся партнером шведской компании AstraZeneca, конкурента Moderna, не видят доказательств того, что существующие вакцины не способны защитить от тяжелого течения ковида, вызванного заражением "омикроном".

Согласно заявлению Оксфордского университета, в настоящее время его ученые выясняют, насколько защищает от заражения "омикроном" вакцина, разработанная им совместно с компанией AstraZeneca. Но если будет необходимо, то создание новой версии вакцины не заставит себя ждать, утверждают в Оксфорде.

Немецкая биотехнологическая компания Biontech уже приступила в сотрудничестве с Moderna к разработке новой вакцины против "омикрон"-варианта, общий глобальный риск в связи с распространением которого оценивается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как очень высокий. Правда, как уточнили в Biontech, пока не ясно, потребуется ли корректировка его вакцины. В компании заявили, что более понятно это станет примерно через две недели, когда закончатся лабораторные испытания.

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