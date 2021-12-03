Полиция просит помощи в поиске самых разыскиваемых преступников

Агентство Европейского союза по сотрудничеству в правоохранительной сфере (Европол) и Европейская сеть активного поиска беглых преступников (ENFAST) начали кампанию по поиску самых разыскиваемых преступников Европы. Их подозревают в тяжких преступлениях - например, убийствах, контрабанде наркотиков и торговле людьми, сообщает Государственная полиция.

Жителей приглашают посетить домашнюю страницу кампании, чтобы посмотреть на фотографии этих преступников и убедиться, не узнают ли они кого-либо из них. В случае опознания об этом нужно проинформировать правоохранительные учреждения, используя упомянутую домашнюю страницу.

В этом году в кампании по поиску преступников участвуют практически все государства-члены ЕС, и в целом на сайте опубликована информация о 62 преступниках.

Три человека разыскиваются за преступления в Латвии - подозреваемый в половых преступлениях Алвис Бекетовс 1979 года рождения,

а также Иван Агапитов 1967 года рождения и Денис Конаскин 1975 года рождения, подозреваемые в убийстве футбольного агента Романа Беззубова.

Беззубов был застрелен в Пурвциемсе утром 14 апреля в собственном автомобиле. На следующий день в Межапарке был найден сожженный автомобиль BMW X5, использовавшийся в нападении.

Алвис Бекетовс в 2015 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществил сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетнему лицу. За это преступление Бекетовс осужден на 11 лет тюрьмы.

С тех пор, как в 2016 году был открыт этот сайт, ежегодные кампании всегда ознаменовывались успехом. В 2020 году были задержаны 16 человек, информация о которых была размещена на сайте. Пять из них были задержаны только благодаря кампании.

Наряду с информацией, предоставляемой обществом, преступники сдаются полиции и сами, потому что популярность кампании привлекает к ним большое внимание.

Всего с 2016 года задержаны уже 110 преступников,

и в 41 случае операция по задержанию удалась, потому что жители поделились важной информацией на упомянутом сайте.

Заместитель директора Европола Жан-Филипп Лекуф указал, что в основе кампании - справедливость по отношению к жертвам.

"Посещая домашнюю страницу и осматривая фотографии, вы можете помочь задержать давно разыскиваемых преступников и привлечь их к ответственности. До сих пор 110 преступников уже были задержаны. Европол и национальные правоохранительные учреждения нуждаются в вашей помощи, чтобы защитить жителей Европы", - отметил Лекуф.

Денис Конаскин ФОТО: Europol

Алвис Бекетовс ФОТО: Europol