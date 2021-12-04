На этой неделе бустерную дозу в среднем за сутки получало 5100 человек

По предварительным данным, в понедельник третью дозу вакцины против Covid-19 получили 3 733 человека, во вторник - 5 000, в среду - 5 611, в четверг - 5 799 и в пятницу 5597 человек.

Всего на сегодня третью дозу вакцины получили 91 277 человек.

Сообщается, что с четверга, 2 декабря, процесс дополнительной вакцинации организуется в соответствии с последними рекомендациями Государственного совета по иммунизации. В дополнение к ранее определенным группам населения теперь все жители старше 40 лет должны пройти бустерную вакцинацию, в то время как жители в возрасте от 18 до 39 лет могут сделать это по желанию.

В пятницу против Covid-19 были вакцинированы не менее 10 182 человек, из которых 989 получили первую дозу, 3145 - вторую, а еще 451 человек были вакцинированы препаратом Janssen (Johnson&Johnson).

На данный момент не менее 68,09% населения страны получили хотя бы первую вакцину или вакцину Janssen (Johnson&Johnson), 63% населения завершили процесс вакцинации, из них 7,58% получили дополнительную вакцину, согласно расчетам агентства LETA. В свою очередь, от общего числа жителей Латвии дополнительно привиты против коронавируса 4,85% всего населения.

Согласно ранее опубликованной информации, в случае прививки AstraZeneca бустерную вакцину могут получить все лица старше 18 лет, если с момента получения второй дозы прошло пять месяцев.

В случае с Johnson&Johnson получить бустерную дозу можно, если с момента вакцинации прошло восемь недель.

Для вакцин мРНК (Pfizer и Moderna) привиться дополнительно могут люди старше 18 лет, если с момента введения второй дозы прошло шесть месяцев.

Что касается ревакцинации для тех, кто получил вакцину Johnson&Johnson и переболел, то для них срок ревакцинации составляет полгода после вакцинации или перенесенного заболевания.

Ревакцинация не требуется (за исключением лиц с серьезно ослабленной иммунной системой) тем, у кого был положительный результат ПЦР-теста на SARS CoV-2 до, после или между дозами вакцины.

Приоритетным жителям предлагается подать заявку на бустерную вакцинацию на портале Manavakcina.lv или по телефону 8989, или же привиться в порядке живой очереди в центрах вакцинации, пунктах вакцинации в торговых центрах и муниципальных помещениях, пунктах выездной и мобильной вакцинации, а также в медицинских учреждениях и у семейных врачей.

Цифровые сертификаты, выданные после завершения основного курса вакцинации, продолжат действовать. В цифровом сертификате появится отметка о дате бустерной вакцинации и название вакцины, а сам сертификат начнет действовать на 15-й день после бустерной прививки. Оба сертификата будут пригодными для использования.