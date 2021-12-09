Водителей предупреждают о скользких латвийских дорогах

LVC отмечает, что в таких погодных условиях посыпание противоскользящими материалами может быть малоэффективным, поскольку, если осадки продолжаются, дороги могут повторно обледенеть после обработки реагентами.

LVC рекомендует водителям максимально внимательно выбирать скорость и дистанцию, соответствующие состоянию дорожного покрытия. Также следует учитывать, что в пятницу в течение всего дня движение будет значительно замедлено, поэтому на дорогу надо запланировать дополнительное время.

Особенно тяжелые условия вождения могут возникать на государственных дорогах с низким классом технического обслуживания.

Обледенение также образуется на деревьях и ветвях, и от этого они могут ломаться.