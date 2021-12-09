Водителей предупреждают о скользких латвийских дорогах

LVC отмечает, что в таких погодных условиях посыпание противоскользящими материалами может быть малоэффективным, поскольку, если осадки продолжаются, дороги могут повторно обледенеть после обработки реагентами.
LVC рекомендует водителям максимально внимательно выбирать скорость и дистанцию, соответствующие состоянию дорожного покрытия. Также следует учитывать, что в пятницу в течение всего дня движение будет значительно замедлено, поэтому на дорогу надо запланировать дополнительное время.
Особенно тяжелые условия вождения могут возникать на государственных дорогах с низким классом технического обслуживания.
Обледенение также образуется на деревьях и ветвях, и от этого они могут ломаться.
Водители могут сообщать о скользких участках дороги, сломанных деревьях и других трудностях, возникающих в дороге, по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555, а также на сайте LVC www.lvceli.lv и в приложении Waze.