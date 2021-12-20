Думпис ждет новую волну Covid-заболеваемости

Он отметил, что масштабы волны будут в значительной степени зависеть от введенных государством ограничений для общества и от того, насколько хорошо пойдут дела с первичной и дополнительной вакцинацией против Covid-19.

"Ситуация в больницах и смертность по-прежнему будут во многом зависеть от уровня вакцинации. Напоминаю, что в контексте омикрона ревакцинация может считаться абсолютно необходимой по прошествии определенного времени", - сказал инфекционист.

Как сообщалось, министр здравоохранения Даниэль Павлютс допускает, что с учетом ожидаемого быстрого распространения омикрон-штамма уже в начале января следующего года в Латвии можно ожидать до 3000 новых случаев заражения в день.

На сегодня в Латвии зарегистрировано 32 случая омикрона, в том числе в пяти случаях инфицирование произошло на территории страны.