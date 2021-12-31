Думпис призывает праздновать маленькими компаниями вакцинированных людей
Эпидемиолог Уга Думпис призывает встречать Новый Год в небольших компания вакцинированных людей, сообщает Latvijas Radio.
Эпидемиолог Уга Думпис призывает встречать Новый Год в небольших компания вакцинированных людей, сообщает Latvijas Radio.
Главный инфектолог страны Уга Думпис подчеркнул, что праздник однозначно надо праздновать, особенно со своей семьей, которую и так встречаем ежедневно. Но походы в гости тоже допустимы.
Но не стоит встречаться слишком большими компаниями, и тем, кто встретился, нужно иметь бустерную прививку.
"Желательно не участвовать в больших празднованиях или не идти туда, где много незнакомых людей. Наверное, можно собраться в небольшом кругу", - сказал Думпис.
"Нужно убедиться в статусе вакцинации. Желательно, чтобы все, кто встречается, сделали бустерную прививку. Внимательными стоит быть тем, кто только что вернулся из-за границы. Можно сделать и антигенный тест, но это не дает 100% точности", - добавил Думпис.