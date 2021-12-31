Думпис призывает праздновать маленькими компаниями вакцинированных людей

Главный инфектолог страны Уга Думпис подчеркнул, что праздник однозначно надо праздновать, особенно со своей семьей, которую и так встречаем ежедневно. Но походы в гости тоже допустимы.

Но не стоит встречаться слишком большими компаниями, и тем, кто встретился, нужно иметь бустерную прививку.

"Желательно не участвовать в больших празднованиях или не идти туда, где много незнакомых людей. Наверное, можно собраться в небольшом кругу", - сказал Думпис.