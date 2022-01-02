Литовские пограничники задержали семерых иракцев из Латвии с поддельными документами

Иракцы предъявили поддельные итальянские паспорта, разрешение на пребывание в стране и французский паспорт.

Пограничники обнаружили, что документы подделаны, а также, что вид на жительство в Италии и французский паспорт выданы другим лицам.

Пограничники выяснили, что семеро мужчин были гражданами Ирака, ищущими убежища в Латвии. У них также были справки из Центра регистрации иностранцев в Латвии.

По предварительным данным, иракцы незаконно покинули Латвию до завершения рассмотрения их заявлений. Пограничники высадили мигрантов из автобуса и задержали их.