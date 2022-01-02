Вс, 2.01.2022
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Литовские пограничники задержали семерых иракцев из Латвии с поддельными документами

ФОТО: Valdas Kopustas

В пятницу, 31 декабря, литовские пограничники остановили автобус Рига - Прага на шоссе Мариямполе - Сувалки недалеко от границы c Польшей с семью иракцами на борту, пишет 15min.lt.

Иракцы предъявили поддельные итальянские паспорта, разрешение на пребывание в стране и французский паспорт.

Пограничники обнаружили, что документы подделаны, а также, что вид на жительство в Италии и французский паспорт выданы другим лицам.

Пограничники выяснили, что семеро мужчин были гражданами Ирака, ищущими убежища в Латвии. У них также были справки из Центра регистрации иностранцев в Латвии.

По предварительным данным, иракцы незаконно покинули Латвию до завершения рассмотрения их заявлений. Пограничники высадили мигрантов из автобуса и задержали их.

Пограничная служба начала досудебное расследование по факту подделки документов.


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