Рижский митрополит поздравил с Рождеством и призвал уважать врачей

В рождественском послании глава Латвийской православной церкви (ЛПЦ) призывает строить свою жизнь и отношения с другими людьми на принципах евангельской заповеди любви. "Истинное богопочитание - это уклонение от всего злого, от всего, что разрушает мир и самого человека", - говорится в обращении митрополита.

Глава ЛПЦ отмечает, что мир сегодня охвачен опасной эпидемией, и призывает верить в милосердие Божие, которая подается людям в том числе и через усилия врачей. "Вознесем наши молитвы о страдающих от болезни и о работниках медицины", - призывает митрополит.