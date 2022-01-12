Как одеваться, чтобы защитить себя от холода?

Чтобы телу было тепло, одежду желательно одевать по принципу многослойности, чтобы между слоями образовывались прослойки теплого воздуха. Как первый слой (у тела) надеваем легкое, удобное белье, чаще всего из микрофибры, которая хорошо впитывает влагу, но не становится влажной. Часто люди как первый слой одевают белье из хлопчатобумажной ткани, которая впитывает влагу и становится влажной, в результате чего спустя определенное время тело человека теряет тепло.

Как второй слой (поверх белья из микрофибры) рекомендуется надевать термо-, флисовое или шерстяное белье, джемпер или жилет, которые сохранят выделяемое телом тепло. Вязаные джемперы или свитера разной толщины, короткие и длинные шерстяные жилеты интересного дизайна, свитера с высоким воротником или битловки каждый год сохраняют актуальность в зимнее время. Битловки можно одевать под свитера, жакеты или даже платья. Не только актуальной модной тенденцией, но и теплой одеждой являются длинные шерстяные платья, платья-свитера и плиссированные шерстяные юбки. В свою очередь любителям спортивного стиля стильными, удобными и теплыми будут утепленные (на флисовой подкладке) или шерстяные костюмы (брюки и джемпер). Мода - циклична, о чем свидетельствует тот факт, что в ассортименте одежды мы видим все больше и больше расклешенных брюк, которые были актуальны в семидесятые годы, а также шерстяных брюк. Чтобы позаботиться о дополнительном тепле, если планируете долго находиться на улице, под брюки можно надеть теплые колготы или легинсы.

Как последний слой следует одеть теплую удобную куртку или пальто, защищающее не только от холода, но и от ветра и влаги. Пальто и куртка должны быть свободными и объемными, чтобы под них можно было одеть несколько слоев одежды, тем самым обеспечивая сохранение тепла. Верхняя одежда также должна быть достаточно длинной, чтобы прикрывать нижнюю часть спины. Ношение коротких курток может увеличить риск застудить поясницу и заработать скованность спины, боли и трудности в выполнении повседневных дел.

Что делать при переохлаждении или обморожении?

Если случится замерзнуть, в таких ситуациях важно действовать правильно. Чаще всего у людей замерзают пальцы рук и ног, нос, щеки, подбородок и уши. Под воздействием холода повреждается кожа, а в более тяжелых случаях и мышечная ткань. "Об обморожении могут свидетельствовать боли в отмороженных частях тела, бледный цвет кожи соответствующих частей тела, а также изменения кожи - она становится твердой, как бы замороженной. Особое внимание следует обратить, если есть ощущение покалывания, которое уменьшается по мере того, как обморожение становится глубже, поскольку это может быть очень опасно. Если холод продолжит воздействовать, может наступить обморожение 2, 3 или 4 степени, последствия которого могут быть очень печальными, поэтому в таких случаях необходимо срочно обращаться за врачебной помощью", - указывает сертифицированный фармацевт Иванда Крастыня.