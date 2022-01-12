Ср, 12.01.2022
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Как одеваться, чтобы защитить себя от холода?

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash.com/ Isaac Viglione

Заботясь о своем здоровье в холодное время года, больше значения следует уделять одежде, соответствующей погодным условиям. Одеваясь, чтобы провести время на улице, не в соответствии с погодными условиями, можно не только простудиться. Это также может вызвать более серьезные проблемы со здоровьем - обморожение.

Как одеваться стильно, правильно и по погоде, и что делать, если обмерзли части тела, советует сертифицированный фармацевт компании Apotheka Иванда Крастыня.

Соответствующая погодным условиям одежда является одним из наиболее важных аспектов защиты от различных возможных проблем со здоровьем. В холодное время года одежда имеет особенно важное значение для защиты не только от простуды, но и от обморожения.

"В холодное время года особое внимание следует уделять детям младшего возраста, поскольку они не способны вовремя ощутить понижение температуры тела. В свою очередь, пожилые люди быстрее получают обморожение вследствие плохой циркуляции крови, нарушений чувствительности и хронических заболеваний, например, диабета. Также быстрое обморожение могут получить люди в состоянии алкогольного опьянения, поскольку вследствие расширения кровеносных сосудов тело быстрее теряет тепло, и человек не воспринимает адекватно температуру окружающей среды", - подчеркивает сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.

  • Как одеваться, чтобы защитить себя от холода?

Мы можем защитить себя от холода, одеваясь правильно. Это вовсе не значит, что одеваться нужно некрасиво, ведь и зимой можно одеваться, следуя всем модным тенденциям.

Руки от холода лучше защитят не перчатки, а рукавицы. Теплее будут перчатки из натуральной шерсти, а не тонкие кожаные перчатки. В то же время стильными и теплыми будут перчатки из искусственной или натуральной кожи с утепленной и шерстяной подкладкой. Очень теплыми являются изделия из мериносовой шерсти. Если перчатки намокли, их следует сразу же сменить, так как в мокрых перчатках пальцы быстрее замерзнут.

Чтобы обеспечить тепло ногам, обувь должна быть удобной, она не должна быть тесной и не должна давить, потому что сдавливание снижает циркуляцию крови, и в таком случае ноги замерзнут очень быстро. До сих пор удобными и стильными люди считают сапоги с широкими носками и толстой грубой подошвой, которая дополнительно защищает подошвы ног от холода. Длинные сапоги выше колена, если они утеплены, также обеспечат дополнительное тепло и комфорт. Если в холодное время года планируется больше времени проводить на улице, желательно одевать шерстяные носки, а не хлопчатобумажные, поскольку хлопчатобумажные носки быстро промокают и не высыхают. Учитывая, что в Латвии морозы часто сменяются оттепелями, важно, чтобы обувь была непромокаемой и чтобы ноги не оставались мокрыми, ведь в мокрых носках и промокших сапогах пальцы ног замерзают быстрее.

Особенно важно позаботиться, чтобы голова и уши были в тепле. Через кровеносные сосуды головы и ушей человек может быстро терять тепло тела, тем самым подвергая себя снижению иммунитета, сильным головным болям по типу напряжения или инфекционным заболеваниям. Сужение сосудов головы также нарушает обмен веществ нервной системы, что может способствовать развитию воспаления тройничного нерва. В свою очередь, переохлаждение ушей может вызвать воспаление околоносовых пазух или среднего уха. Регулярное воздействие холода на уши также может негативно повлиять на слуховой нерв в будущем. Чтобы по возможности свести к минимуму эти негативные последствия, в холодную погоду абсолютно необходима шапка, причем она должна полностью закрывать уши. Теплая шапка из натуральной шерсти интересного рисунка и формы или шапка из искусственного меха не только позаботится о здоровье, но и придаст интересный акцент общему образу.

Шарф вокруг шеи защитит от простуды и напряженной, болезненной шеи. Он согреет горло, и поэтому лимфатические органы - миндалины, отвечающие за быстрый и сильный иммунный ответ на вирусы и бактерии, получат хорошее кровоснабжение. Создаваемое шарфом тепло в области шеи также расслабляет мускулатуру, что позволит избежать возникновения боли вследствие напряжения. Еще вязаный шарф красивой расцветки или узора в холодное время года станет отличным аксессуаром для комплекта зимней одежды.

В холодную погоду нельзя забывать о носе, подбородке и щеках. Они обмерзают очень быстро и незаметно. Чтобы уменьшить негативное воздействие холода, за полчаса до выхода на улицу необходимо нанести на эти участки специальный защитный крем от мороза или зимний защитный крем. Эти крема богаты жирами и образуют на коже защитный слой от холода. Губы также следует защищать питательными кремами для губ.

Чтобы телу было тепло, одежду желательно одевать по принципу многослойности, чтобы между слоями образовывались прослойки теплого воздуха. Как первый слой (у тела) надеваем легкое, удобное белье, чаще всего из микрофибры, которая хорошо впитывает влагу, но не становится влажной. Часто люди как первый слой одевают белье из хлопчатобумажной ткани, которая впитывает влагу и становится влажной, в результате чего спустя определенное время тело человека теряет тепло.

Как второй слой (поверх белья из микрофибры) рекомендуется надевать термо-, флисовое или шерстяное белье, джемпер или жилет, которые сохранят выделяемое телом тепло. Вязаные джемперы или свитера разной толщины, короткие и длинные шерстяные жилеты интересного дизайна, свитера с высоким воротником или битловки каждый год сохраняют актуальность в зимнее время. Битловки можно одевать под свитера, жакеты или даже платья. Не только актуальной модной тенденцией, но и теплой одеждой являются длинные шерстяные платья, платья-свитера и плиссированные шерстяные юбки. В свою очередь любителям спортивного стиля стильными, удобными и теплыми будут утепленные (на флисовой подкладке) или шерстяные костюмы (брюки и джемпер). Мода - циклична, о чем свидетельствует тот факт, что в ассортименте одежды мы видим все больше и больше расклешенных брюк, которые были актуальны в семидесятые годы, а также шерстяных брюк. Чтобы позаботиться о дополнительном тепле, если планируете долго находиться на улице, под брюки можно надеть теплые колготы или легинсы.

Как последний слой следует одеть теплую удобную куртку или пальто, защищающее не только от холода, но и от ветра и влаги. Пальто и куртка должны быть свободными и объемными, чтобы под них можно было одеть несколько слоев одежды, тем самым обеспечивая сохранение тепла. Верхняя одежда также должна быть достаточно длинной, чтобы прикрывать нижнюю часть спины. Ношение коротких курток может увеличить риск застудить поясницу и заработать скованность спины, боли и трудности в выполнении повседневных дел.

  • Что делать при переохлаждении или обморожении?

Если случится замерзнуть, в таких ситуациях важно действовать правильно. Чаще всего у людей замерзают пальцы рук и ног, нос, щеки, подбородок и уши. Под воздействием холода повреждается кожа, а в более тяжелых случаях и мышечная ткань. "Об обморожении могут свидетельствовать боли в отмороженных частях тела, бледный цвет кожи соответствующих частей тела, а также изменения кожи - она становится твердой, как бы замороженной. Особое внимание следует обратить, если есть ощущение покалывания, которое уменьшается по мере того, как обморожение становится глубже, поскольку это может быть очень опасно. Если холод продолжит воздействовать, может наступить обморожение 2, 3 или 4 степени, последствия которого могут быть очень печальными, поэтому в таких случаях необходимо срочно обращаться за врачебной помощью", - указывает сертифицированный фармацевт Иванда Крастыня.

Если случится сильно промерзнуть, следует как можно скорее добраться до теплого помещения, освободиться от верхней одежды и по возможности укрыться одеялом или теплым покрывалом. Рекомендуется выпить теплый сладкий чай, чтобы согреть организм изнутри, улучшить кровообращение в тканях и восстановить теплоэнергетический обмен. Если у вас замерзли пальцы, их можно положить под подмышки и согреть температурой своего тела. Ни в коем случае нельзя растирать или массировать замерзшие части тела снегом или спиртом, поскольку так можно повредить обмерзшие ткани кожи. Если обморожение не сильное, ваши руки и ноги можно погрузить в тепловатую воду, начиная с 20 градусов, которую можно постепенно повысить до 40 градусов. Затем желательно смазать замерзшую кожу густым питательным кремом.


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