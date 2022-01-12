Левитс: Может потребоваться обязательная вакцинация жителей старше 60 лет

При этом президент выразил надежду, что такой шаг не понадобится, так как вакцин против Covid-19 достаточно. Левитс подчеркнул необходимость улучшения существующей системы, чтобы вакцинация была доступна и пожилым людям, проживающим в отдаленных районах.

"Европа движется к обязательной вакцинации. Есть страны, которые ввели обязательную вакцинацию лиц старше 50 лет. Дискуссии продолжаются.

У нас сейчас вакцинированы примерно 80% пожилых людей. Если бы удалось достичь 90%, дебаты стали бы излишними", - сказал президент, отметив, что системе здравоохранения и Минздраву следует уделять больше внимания организационной стороне вакцинации.

Премьер-министр напомнил, что отличие обычного насморка от Covid-19 в том, что от обычного насморка человек не умирает, а от Covid-19 и его штаммов - очень даже. Кариньш подчеркнул, что лучший способ защитить себя от болезни - вакцинация, а если после второй дозы прошло три месяца, то бустерная вакцинация.

"Это наша главная общая задача - принять личную ответственность за себя и за общество в целом. Я призываю всех разговаривать с родственниками и соседями и напоминать, что необходимо носить медицинские маски или респираторы FFP2, когда мы находимся в обществе. Также целесообразно регулярно проводить тестирование", - сказал премьер.

Он отметил, что такой комбинированный подход применяется в латвийских школах, и до сих пор удавалось обеспечить продолжение их очной работы.

Если не удастся на политическом уровне договориться о санкциях, которые будут угрожать людям, решившим не делать прививку от Covid-19, не будет смысла назначать ее в качестве обязательной для людей старше 60 лет, заявил премьер-министр во вторник после заседания правительства.

Он пояснил, что, согласно имеющейся у него информации, обсуждение этой темы продолжается на уровне группы оперативного управления, но публично уже высказывались различные мнения, в том числе и от политиков, о том, что не все поддерживают идею о введении такого требования.

Премьер-министр обратился к здравому смыслу людей, особенно пожилых, призывая к вакцинации. Он отметил, что вся статистика, доступная латвийскому государству и остальному миру, очень четко показывает, что

пожилые люди, не защищенные хотя бы одной вакциной, с гораздо большей вероятностью могут заболеть, попасть в больницу и умереть, чем люди того же возраста, которые были вакцинированы и получили бустерную дозу.