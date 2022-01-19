Думпис: ситуация в больницах станет хуже и для пациентов с другими болезнями

Думпис отметил, что именно у пациентов с хроническими болезнями, при заболевании Covid-19 может ухудшиться состояние здоровья, что является риском для больниц.

"Следует понимать, что одновременно болеет огромное количество жителей Латвии, и любая инфекция вируса может ухудшить хронические болезни. Так как, конечно, ситуация в больницах ухудшится и не только за счет так называемых Covid-кроватей, но и из-за пациентов, не болеющих Covid", - указал профессор.

Инфектолог воздержался от прогноза точного прироста числа госпитализированных, то есть, когда именно в больницах могут быть помещены 800 пациентов с Covid-19, что, согласно министру здравоохранения, будет значить более строгий эпидемиологический запрет с стороны правительства. Думпис отметил, что если посмотреть на примеры различных европейских стран, то ситуация очень разная.

Говоря о вакцинации от Covid-19 детей от 12 до 18 лет, Думпис отметил, что пока не планируется торопиться с разрешением вакцинироваться для людей этого возраста, потому что это не решит проблему заболевания подростков.