Полиция выступает за уголовную ответственность пьяным водителям

Начальник глава Департамента безопасности дорожного движения Госполиции Юрис Янчевскис пояснил, что в настоящее время крупнейшей проблемой являются те водители, которые управляют своим транспортным средством в состоянии большого алкогольного опьянения - свыше 1,5 промилле. Анализируя все подобные нарушения, можно сделать вывод, что более половины констатированных пьяниц были в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

"Именно такие пьяные водители создают самые опасные ситуации на дорогах. Такую картину наблюдаем уже давно - и ситуация с пьяными водителями не меняется годами", - указал Янчевскис.

Одним из инструментов, который мог бы улучшить ситуация, могла бы стать уголовная ответственность, наступающая с определенного числа промилле.