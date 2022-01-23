Вс, 23.01.2022
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Рамзна Кадыров, глава Чечни

Полиция выступает за уголовную ответственность пьяным водителям

Пьяный водитель. ФОТО: Ээро Вабамяги

Госполиция поддерживает возможное введение уголовной ответственности за езду в пьяном виде, сообщает агентство LETA.

Начальник глава Департамента безопасности дорожного движения Госполиции Юрис Янчевскис пояснил, что в настоящее время крупнейшей проблемой являются те водители, которые управляют своим транспортным средством в состоянии большого алкогольного опьянения - свыше 1,5 промилле. Анализируя все подобные нарушения, можно сделать вывод, что более половины констатированных пьяниц были в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

"Именно такие пьяные водители создают самые опасные ситуации на дорогах. Такую картину наблюдаем уже давно - и ситуация с пьяными водителями не меняется годами", - указал Янчевскис.

Одним из инструментов, который мог бы улучшить ситуация, могла бы стать уголовная ответственность, наступающая с определенного числа промилле.

Янчевскис напомнил, что Госполиция уже обращалась с предложением ввести уголовную ответственность за содержание алкоголя в крови выше 1,5 промилле, но не получила поддержку. Теперь с подобным предложением выступили оппозиционные депутаты Сейма.


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