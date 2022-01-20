Оппозиция предлагает ввести уголовную ответственность для пьяных водителей

Поправки внесли депутаты оппозиции.

Как агентству LETA ранее заявил депутат Каспар Гиргенс, поправки разработаны после недавней трагедии в Риге, когда пьяный водитель на пешеходном переходе сбил семью. Авторы поправок предлагают за езду в нетрезвом виде наказывать лишением свободы, в том числе кратковременным, с испытательным сроком или общественными работами, а также денежным штрафом и лишением прав на срок до пяти лет.

"Любой водитель, который садится за руль транспортного средства под воздействием алкоголя, - угроза обществу. Такое поведение представляет опасность и для самих водителей, и для других участников движения", - сказал Гиргенс.

Депутат напомнил, что в 2021 году уже предлагал ввести ограничения для водителей, чтобы искоренить желание садиться за руль в пьяном виде - снизить разрешенное содержание алкоголя до 0 или 0,2 промилле, но оно не было поддержано.

Гиргенс указал, что в 2020 году было зарегистрировано 733 дорожно-транспортных происшествия, когда водители были пьяными, тогда как в 2019 году было 663 таких аварии. В 2020 году на дорогах задержано 3527 водителей в состоянии опьянения. По словам депутата, это огромная цифра, при этом нужно учесть, что истинное их количество во много раз больше, так как многие не были пойманы.

Для того чтобы государство достигло целей в области безопасности дорожного движения, необходимо, чтобы водителям транспортных средств "даже не приходило в голову" садиться за руль после употребления алкогольных напитков, подчеркнул Гиргенс.