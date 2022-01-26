Ср, 26.01.2022
Если мы в респиратор каждый день выдыхаем теплый, влажный воздух, то в нем за один, два или три дня начнет расти все, что только может вырасти. Ивар Ванадзиньш, директор института безопасности труда и здоровья окружающей среды RSU
Ивар Ванадзиньш, директор института безопасности труда и здоровья окружающей среды RSU

Уга Думпис: Covid-пациентов станет больше

Уга Думпис ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Количество выявленных в Латвии случаев Covid-19 в настоящее время соответствует ранее прогнозируемому и наблюдаемому в других странах, заявил агентству LETA инфектолог Уга Думпис, добавив, что определенно следует ожидать увеличения количества пациентов с Covid-19 в больницах.

"Теперь мы знаем, что омикрон-штамм вируса с меньшей вероятностью вызывает тяжелую пневмонию, которая требует кислородной терапии и интенсивной терапии в отделениях реанимации", - сказал он, в то же время подчеркнув, что вирус может настолько ухудшить хронические состояния, что пациенты окажутся в больницах.

По этой причине не очень корректно говорить, что в тех случаях, когда у пациентов основной диагноз не Covid-19, вирус является "случайной находкой".

"Часто могут быть и ситуации, когда вирус вызывает ухудшение основного заболевания и уже не обнаруживается в момент госпитализации. Поэтому важно следить за общим ростом числа стационарных пациентов, особенно в отделениях внутренних болезней", - сказал инфекционист.

Врач призывает учитывать не только количество стационарных больных, но и загруженность первичной помощи, которая, по его мнению, в эту волну точно будет еще выше, чем в предыдущие.

Уже сообщалось, что во вторник в Латвии выявлено 9143 новых случая Covid-19.


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