Газета: Россия стянула 70% сил, необходимых для вторжения в Украину

За две недели количество батальонных тактических групп в приграничном районе увеличилось с 60 до 83, еще 14 находятся в пути, сообщили Reuters официальные лица США, пожелавшие остаться неизвестными.

Что касается возможных сроков нападения, официальные лица сообщили, что

с середины февраля до конца марта земля будет достаточно промерзшей, чтобы позволить подразделениям российской армии и тяжелой технике двигаться по бездорожью.

Официальные лица США заявили, что информация была основана на разведывательных данных, но не предоставили доказательств, указав на конфиденциальный характер информации.

The Washington Post указывает, что в Черном море находятся 20-30 российских кораблей, а Россия "может начать десантные атаки вдоль побережья". Всего, как указывают источники газеты, Россия стянула к Украине уже 100-130 тысяч военных.

В публикациях газеты также утверждается, что в случае вторжения России в Киев, столица Украины "падет за пару дней". По оценкам США, потери среди украинских военных могут составить до 5-25 тысяч человек, среди российских - 3-10 тысяч, среди мирных жителей - от 25 до 50 тысяч человек. Также, как утверждают западные СМИ, в случае вторжения может случиться гуманитарный кризис с перемещением миллионов беженцев в Европу.

По оценкам Соединенных Штатов, количество беженцев может составить до пяти миллионов человек, многие из которых отправятся в Польшу.

Контекст

Западные политики и СМИ с осени прошлого года сообщают, что Россия наращивает свои военные силы у границы с Украиной и может готовить вторжение в соседнюю страну. В случае нападения страны Запада грозят ввести против России жесточайшие санкции. В Москве все подозрения о вторжении отрицают и заявляют, что РФ проводит учения и не собирается нападать на Украину.

Вашингтон считает, что Россия может не проводить полномасштабную атаку на Украину, а выбрать другие варианты, в том числе ограниченное нападение, заявили чиновники США.