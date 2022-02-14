Пн, 14.02.2022
Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки! охранник о том, как испортил картины Малевича
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Сухость глаз и утомление. Как заботиться о своем зрении в зимний период

ФОТО: pixabay.com

Зима в этом году стала испытанием не только для коммунальных служб, но и проверяет наше здоровье на прочность: экстремальная смена температур, ледяной дождь и уже подзабытые метели с сугробами. Все это в сумме оказывает крайне негативную нагрузку на наше зрение. Отдельной опасности подвергаются автоводители.

В зимнее время зрение ухудшается даже у тех, кто обычно не жалуется на него. Глаза страдают от ветра, снега, недостатка света. Но в этом году экстремальные погодные явления создали особые риски для автоводителей. Зимние сумерки часто становятся причиной аварий на дороге. Мало того, что зрение ухудшается от постоянного напряжения, так еще ослепляет свет встречных фар, и образуются засветы сетчатки. На этот случай офтальмологи рекомендуют для водителей специальные очки с антибликовым покрытием.

Офтальмолог Университетской клинической больницы им. Страдиня Екатерина Скитецкая предупреждает водителей внимательнее относится и к чистоте лобового стекла автомобиля. "Для того, чтобы глаза не слишком уставали в темное время суток, прежде всего, должна соблюдаться правильная коррекция зрения. То есть, если человек носит очки или ему рекомендовано носить очки хотя бы за рулем, то в темное время суток - это обязательно надо делать, чтобы было стопроцентное зрение. Но скорость зрительной реакции, вообще, падает у любого человека, когда наступает вечер и темнота, даже у людей с хорошим зрением. Поэтому

для водителей, которые собрались в поездку в темное время суток важно позаботиться о чистоте лобового стекла. Кажущееся чистым стекло при дневном свете, может быть не таким прозрачным ночью, когда свет преломляется совсем по-другому", - отмечает специалист.

Екатерина Скитецкая говорит, что вряд ли есть какие-то чудо- препараты, которые могли бы придать глазам дополнительную энергию перед дальней поездкой на автомобиле в темную зимнюю пору. Однако ситуация не безнадежна.

"Есть специальные комплексы витаминов для глаз, которые содержат витамины А, В, С, В2, В12, калий, цинк и другие полезные вещества. В идеале, надо начинать их принимать уже в начале зимы, но никогда не поздно это сделать. Для того, чтобы укрепить сетчатку, которая отвечает за адаптацию глаз к свету и к темноте, нужно пить витамины с лютеином. Это мы рекомендуем обычно людям уже после 25 лет, когда в организме начинает падать выработка всех витаминов", - рассказывает офтальмолог.

Главная функция лютеина - поглощать световые лучи и защищать от чрезмерного воздействия солнца, особенно от самых активных и вредных спектров ультрафиолетовых лучей - синего и фиолетового.

При недостатке лютеина в организме зрение сильно страдает: ухудшается четкость видимой картинки, дегенерирует сетчатка, мутнеет хрусталик, наступает частичная слепота.

Ученые, учитывая особенности нашего организма и итоги последних исследований, разработали ряд витаминных комплексов с лютеином. Особо положительно себя зарекомендовал комплекс с добавлением жирных кислота ОМЕГА-3 (эффективное средство для защиты глаз и замедления развития глазных болезней), витамином А (восстанавливает и способствует улучшению адаптации глаз к темноте), рибофлавином (улучшает проводимость нервных волокон глаза) и цинком (улучшает энергетические и регенеративные процессы в тканях глаза). При покупке комплексов обратите внимание на количество лютеина в них.

Другая зимняя проблема для глаз - слезы на холодном сильном ветре.

По словам офтальмолога - это естественная защитная реакция организма. Глаз всегда реагирует на любые внешние изменения, пытается к ним приспособиться. Плохо, когда слезоточивость не проходит после того, как вы зашли в помещение или сели в машину. Это говорит о каких-то побочных факторах - с ветром в глаза могли попасть частицы мусора, пыль, что является причиной раздражения. В этом случае лучше обратиться к офтальмологу.

ФОТО: pixabay.com

Екатерина Скитецкая напоминает о сухости глаз, которая чаще всего проявляется именно зимой из-за включенного в квартирах и домах отопления. На этот случай в аптеках продается препарат "натуральная слеза". Но нельзя забывать и о регулярном проветривании помещений.

Другой зимний "сюрприз" связан с быстрым утомлением и покраснением глаз. Именно красные глаза - это главный признак переутомления, так как кровь приливает к глазам. Зимой при недостатке естественного дневного освещения и при обилии электрического света глаза устают очень быстро. Эксперты рекомендуют заменить обычные лампочки на дневные. Помимо этого

читайте на расстоянии 30 см, а через час зрительных нагрузок устраивайте 15 минут отдыха. Скорая помощь при усталости глаз - вращательные движения головой.

Ну, и все кто заботится о своем зрении в зимний период, должны помнить о правильном питании. "Мы должны стараться побольше потреблять зелени и фруктов, а поменьше жирного, мучного и копченого. Надо помнить, что хорошо для сосудов, хорошо и для глаз. Очень рекомендуется шпинат - это самая отличная еда для глаз, там есть почти все витамины. Всегда приветствуются цитрусовые", - поясняет Екатерина Скитецкая.

Для острого зрения и здоровья в целом необходим максимально сбалансированный, разнообразный рацион с преобладанием натуральных, цельных продуктов.


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