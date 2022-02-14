Сухость глаз и утомление. Как заботиться о своем зрении в зимний период

для водителей, которые собрались в поездку в темное время суток важно позаботиться о чистоте лобового стекла. Кажущееся чистым стекло при дневном свете, может быть не таким прозрачным ночью, когда свет преломляется совсем по-другому", - отмечает специалист.

Екатерина Скитецкая говорит, что вряд ли есть какие-то чудо- препараты, которые могли бы придать глазам дополнительную энергию перед дальней поездкой на автомобиле в темную зимнюю пору. Однако ситуация не безнадежна.

"Есть специальные комплексы витаминов для глаз, которые содержат витамины А, В, С, В2, В12, калий, цинк и другие полезные вещества. В идеале, надо начинать их принимать уже в начале зимы, но никогда не поздно это сделать. Для того, чтобы укрепить сетчатку, которая отвечает за адаптацию глаз к свету и к темноте, нужно пить витамины с лютеином. Это мы рекомендуем обычно людям уже после 25 лет, когда в организме начинает падать выработка всех витаминов", - рассказывает офтальмолог.

Главная функция лютеина - поглощать световые лучи и защищать от чрезмерного воздействия солнца, особенно от самых активных и вредных спектров ультрафиолетовых лучей - синего и фиолетового. При недостатке лютеина в организме зрение сильно страдает: ухудшается четкость видимой картинки, дегенерирует сетчатка, мутнеет хрусталик, наступает частичная слепота.

Ученые, учитывая особенности нашего организма и итоги последних исследований, разработали ряд витаминных комплексов с лютеином. Особо положительно себя зарекомендовал комплекс с добавлением жирных кислота ОМЕГА-3 (эффективное средство для защиты глаз и замедления развития глазных болезней), витамином А (восстанавливает и способствует улучшению адаптации глаз к темноте), рибофлавином (улучшает проводимость нервных волокон глаза) и цинком (улучшает энергетические и регенеративные процессы в тканях глаза). При покупке комплексов обратите внимание на количество лютеина в них.

Другая зимняя проблема для глаз - слезы на холодном сильном ветре.

По словам офтальмолога - это естественная защитная реакция организма. Глаз всегда реагирует на любые внешние изменения, пытается к ним приспособиться. Плохо, когда слезоточивость не проходит после того, как вы зашли в помещение или сели в машину. Это говорит о каких-то побочных факторах - с ветром в глаза могли попасть частицы мусора, пыль, что является причиной раздражения. В этом случае лучше обратиться к офтальмологу.

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Екатерина Скитецкая напоминает о сухости глаз, которая чаще всего проявляется именно зимой из-за включенного в квартирах и домах отопления. На этот случай в аптеках продается препарат "натуральная слеза". Но нельзя забывать и о регулярном проветривании помещений.

Другой зимний "сюрприз" связан с быстрым утомлением и покраснением глаз. Именно красные глаза - это главный признак переутомления, так как кровь приливает к глазам. Зимой при недостатке естественного дневного освещения и при обилии электрического света глаза устают очень быстро. Эксперты рекомендуют заменить обычные лампочки на дневные. Помимо этого

читайте на расстоянии 30 см, а через час зрительных нагрузок устраивайте 15 минут отдыха. Скорая помощь при усталости глаз - вращательные движения головой.

Ну, и все кто заботится о своем зрении в зимний период, должны помнить о правильном питании. "Мы должны стараться побольше потреблять зелени и фруктов, а поменьше жирного, мучного и копченого. Надо помнить, что хорошо для сосудов, хорошо и для глаз. Очень рекомендуется шпинат - это самая отличная еда для глаз, там есть почти все витамины. Всегда приветствуются цитрусовые", - поясняет Екатерина Скитецкая.