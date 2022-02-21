Исследование: в Латвии к мигрантам стали относиться более настороженно

В исследовании "Оружие иммиграции на границе ЕС и Беларуси: восприятие иммигрантов и иммиграции в латвийском обществе" сравнивались взгляды латвийского общества на нелегальную иммиграцию до и после наступления белорусского миграционного кризиса.

Констатировано, что по сравнению с данными июня 2021 года в декабре 2021 года намного больше латвийцев были не согласны с утверждением, что мигранты должны иметь такие же права на благосостояние, как и жители Латвии. В июне 2021 года с этим утверждением не соглашались 24% населения, а в декабре 2021 года - уже 40%.

Кроме того, размножились стереотипы об угрозе преступности и терроризма со стороны иммигрантов. В июне прошлого года с утверждением о том, что присутствие иммигрантов повышает угрозу преступности и терроризма, согласились 46% населения, а в декабре - уже 55%.

Исследователи связывают эти тенденции с миграционным кризисом на границах Беларуси с Евросоюзом.

Большинство респондентов, или 61%, положительно отреагировали на решение латвийского правительства построить забор вдоль латвийско-белорусской границы для того, чтобы помешать ищущим убежища незаконно пересекать латвийскую границу.

44% латышей считают необходимым усиление экономических санкций Евросоюза против Беларуси, в то время как 17% представителей нацменьшинств не поддержали усиления санкций. Напротив, 46% представителей национальных меньшинств считают, что экономические санкции должны быть смягчены, тогда как среди латышей с этим согласны только 14%.

Большинство латышей (68%) отрицательно относятся к Александру Лукашенко как президенту Беларуси, тогда как 42% представителей нацменьшинств относятся к нему положительно, а 34% не дали конкретного ответа.