В Латвии появятся "интернет-полицейские"

Начальник главного управления полиции порядка Андрис Зеллис заявил журналистам в среду, что одной из функций таких полицейских будет своего рода патрулирование сети, но рассматриваются и другие обязанности.

В настоящее время идея находится только в стадии подготовки, поэтому пока неизвестны ни точный объем функций, ни сколько сотрудников правоохранительных органов будет назначено для выполнения таких задач. Полиция изучает зарубежную практику в этой сфере.

Начальник главного управления криминальной полиции Андрей Гришин обратил внимание на то, что, согласно планам, "интернет-полицейские" будут общаться в социальных сетях и отслеживать высказывания, содержащие угрозы и агрессию.