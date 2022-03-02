Помощник президента РФ: переговоры Украины и России состоятся утром в четверг

Как заявил изданию помощник президента РФ Владимир Мединский, российская делегация приехала на переговоры с Украиной в полном составе, тогда как их оппоненты только выехали из Киева и их приезд ожидается утром в четверг.

Планируется, что переговоры пройдут в том же составе, что и в первый раз.

Ранее Украина согласилась на новые переговоры с Россией в среду вечером, сообщает УНИАН.

Агентство ссылается на руководителя парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамию, который руководит украинской делегацией.

Как сообщило РИА "Новости" со ссылкой на собственные источники, второй раунд переговоров РФ и Украины пройдет в Национальном парке Беларуси "Беловежская пуща". От украинской стороны такой информации не поступало.