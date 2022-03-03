Расследование агрессии России в Украине началось
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что расследование вторжения России в Украину началось.
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что расследование вторжения России в Украину началось.
"После первичного анализа ситуации на Украине, мой офис увидел достаточно оснований считать, что могли быть совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию нашего суда. Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования", - заявил Хан.
Ранее Карим Хан заявлял, что намерен обратиться к президентскому совету суда за разрешением для начала расследования, однако обращение в трибунал 38 стран дало ему основание приступить к работе немедленно.