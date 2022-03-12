Уже 271 гражданину Украины выданы гуманитарные визы с правом на трудоустройство в Латвии

С начала войны шесть граждан Украины подали прошение о предоставлении убежища в Латвии.

На сегодня в Государственную пожарно-спасательную службу за помощью по обеспечению крова обратились 1810 украинцев.

Количество прибывших в Латвию украинцев превышает указанное, так как многие останавливаются у родных, друзей или знакомых или обращаются напрямую в самоуправления.

Граждане Украины, имеющие биометрический паспорт, выданный украинскими властями, и не планирующие работать, могут легально въехать и находиться на территории Латвии до 90 дней без обращения в государственные или муниципальные органы.