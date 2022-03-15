"Ты давно ничего не видишь, кроме лого Louis Vuitton": Барских ответил Бузовой, Рудковской и другим звездам

"Яночка, ты давно ничего не видишь, кроме логотипов Louis Vuitton. Очнись. Ты же умная женщина. Уже сдала в аренду каток и уехала из России. Как так? Вы же патриоты! Куда вы все бросаете родину? Скоро китайская партия Louis Vuitton должна прийти в Россию, и то не факт".