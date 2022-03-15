Вт, 15.03.2022
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"Ты давно ничего не видишь, кроме лого Louis Vuitton": Барских ответил Бузовой, Рудковской и другим звездам

Макс Барских. ФОТО: Промо

31-летний украинский певец Макс Барских записал несколько видеообращений к россиянам. Он также запретил использовать свою музыку в России, что вызвало реакцию со стороны звезд российского шоу-бизнеса. Артист не стал молчать и ответил им. 

Первый, кому он ответил, был Тимати:

"Не понимаю, как ты нашел время, чтобы освободить рот и предъявить мне какие-то высказывания.

Когда ты видишь, как граждане Российской Федерации, солдаты убивают украинских людей, детей, разрушают города... Лучше спасай свою полуобанкротившуюся компанию и жарь бургеры. Хватит сыпать свои угрозы. Ты ничего из себя не представляешь без своих папиков".

Затем певицу Славу он назвал лицемеркой и посоветовал ей скакать на медведе в Сибирь. Оказывается, ранее Слава восхищалась творчеством Барских, а потом поддержала агрессию РФ в Украине.

Досталось и продюсеру Димы Билана Яне Рудковской:

"Яночка, ты давно ничего не видишь, кроме логотипов Louis Vuitton. Очнись. Ты же умная женщина. Уже сдала в аренду каток и уехала из России. Как так? Вы же патриоты! Куда вы все бросаете родину? Скоро китайская партия Louis Vuitton должна прийти в Россию, и то не факт".

Особое послание Барских оставил и для Ольги Бузовой, которая во время войны улетела в Дубай:

"Спасибо, Instagram, что освободил нас от этого потока ненужной информации. Сиди там и верь, что все твои боты перейдут из Instagram в Telegram".

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