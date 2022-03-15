Вт, 15.03.2022
Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала
Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала
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"Спрос очень высок". Латгальцы продолжают смотреть пропагандистские каналы из России

ФОТО: Zhenya Voevodina/Shutterstock

После нападения России на Украину в Латвии запретили ретрансляцию многих российских и белорусских телеканалов, но жители Латгале продолжают смотреть пропагандистские каналы, используя нелегальные устройства. Сейчас спрос на них очень высок, сообщает программа Bez Tabu.

Еще до войны в Украине латвийское законодательство предусматривало штрафы за распространение несанкционированных устройств для приема телевизионных каналов, таких как нелегальные спутниковые тарелки. Но теперь ответственность возложена и на телезрителей.

За использование таких незаконных устройств, позволяющих смотреть в Латвии многие запрещенные в настоящее время российские и белорусские телеканалы, предусмотрено предупреждение или штраф до 700 евро.

Передача выяснила, что в Латгале, Резекненском и Краславском краях жители продолжают смотреть запрещенные телеканалы. Некоторые не хотели говорить о просмотре каналов, другие утверждали, что переживают о происходящем в Украине, но не высказывали однозначного осуждения Кремля.

Найти множество предложений от местных коммерсантов о продаже несанкционированных спутниковых тарелок создателям передачи не составило труда. Одной из компаний, например, является Pultex.lv. Общение с представителем компании показало, что спрос на нелегальные устройства очень высок, поэтому таких спутниковых ресиверов на данный момент в наличии уже нет, но они будут доступны для покупки в апреле.

Компания Silko serviss также предлагает возможность смотреть нелегальные каналы. Ее представитель поощрял приобретение нелегальной услуги: несмотря на запрет, у полиции нет права проникать в личное жилье для проверки оборудования.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)

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