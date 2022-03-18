Не рискуем ли мы столкнуться с еще большим дефицитом нового жилья?

Во-первых, необходимо учитывать, что вырастут цены на все строительные материалы.
В основном на металл и те, для производства которых требуются большие энергоресурсы – такие как бетон и заполнители, а рост цен на нефть приведет к удорожанию битумных и пластмассовых изделий. Рост цен на нефть и топливо отразится и на ценах на другие строительные материалы, поскольку их поставки однозначно подорожают. С другой стороны, время пандемии дало нам некоторые преимущества: мы научились реагировать намного быстрее, активно ища другие рынки, модели сотрудничества и создавая новые цепочки поставок. Это вселяет некоторую уверенность и надежду на то, что начатые проекты будут достроены, но роста цен не избежать. Вернутся ли когда-нибудь эти цены на прежний уровень? Маловероятно. Украина, Россия и Беларусь уже много лет являются активными участниками рынка и экспортерами строительных материалов, но сейчас эти рынки закрыты. Хотя переориентация на новые цепочки поставок может произойти довольно быстро, они, безусловно, не будут ни самыми рентабельными, ни самыми эффективными.
Во-вторых, рынок недвижимости сейчас находится в выжидательной позиции. Есть застройщики, которые приостановили проекты и принятие новых бронирований или вообще сняли продукты с продажи.
"Заморозка" планов развития может привести к тому, что в ближайшее время нехватка нового жилья станет еще более выраженной, если не критической. При этом уже сейчас наблюдается рост цен на жилье в стадии планирования и строительства – застройщики понимают, что продать построенное по ранее предполагаемой цене уже не получится.
В-третьих, в настоящее время существует большая неопределенность для тех, кто планировал или продолжает планировать покупку нового жилья. Рост цен на жилье будет неизбежен, пока текущая ситуация не стабилизируется.
Это произойдет не завтра и не послезавтра, потому что рынки в России и Беларуси так быстро не откроются, а для восстановления поврежденной инфраструктуры в самой Украине потребуется огромное количество ресурсов, так что влияние будет ощущаться в долгосрочной перспективе. Как я уже упоминал, удорожание строительства и рост цен на жилье существенно повлияют на его доступность – количество нового жилья сократится. Некоторое влияние может оказать и большой наплыв украинских беженцев, что еще сильнее повлияет на соотношение спроса и предложения на рынке. По мере сокращения количества жилья на рынке цены на оставшиеся новостройки будут расти еще больше, потому что выбирать будет просто не из чего, и в связи с этим возникает вопрос: смогут ли вообще люди со средним достатком позволить себе такое жилье? Также следует учитывать, что растут не только цены на жилье, но и связанные с этим ежемесячные расходы. По данным Центрального статистического управления, средний уровень потребительских цен в феврале текущего года вырос на 8,7% по сравнению с февралем прошлого года, а инфляция продолжает резко расти. Однако, на мой взгляд, количество нового жилья на рынке будет сокращаться гораздо быстрее, чем способность населения его покупать.