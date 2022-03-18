Не рискуем ли мы столкнуться с еще большим дефицитом нового жилья?

Во-первых, необходимо учитывать, что вырастут цены на все строительные материалы.

В основном на металл и те, для производства которых требуются большие энергоресурсы – такие как бетон и заполнители, а рост цен на нефть приведет к удорожанию битумных и пластмассовых изделий. Рост цен на нефть и топливо отразится и на ценах на другие строительные материалы, поскольку их поставки однозначно подорожают. С другой стороны, время пандемии дало нам некоторые преимущества: мы научились реагировать намного быстрее, активно ища другие рынки, модели сотрудничества и создавая новые цепочки поставок. Это вселяет некоторую уверенность и надежду на то, что начатые проекты будут достроены, но роста цен не избежать. Вернутся ли когда-нибудь эти цены на прежний уровень? Маловероятно. Украина, Россия и Беларусь уже много лет являются активными участниками рынка и экспортерами строительных материалов, но сейчас эти рынки закрыты. Хотя переориентация на новые цепочки поставок может произойти довольно быстро, они, безусловно, не будут ни самыми рентабельными, ни самыми эффективными.

Во-вторых, рынок недвижимости сейчас находится в выжидательной позиции. Есть застройщики, которые приостановили проекты и принятие новых бронирований или вообще сняли продукты с продажи.

"Заморозка" планов развития может привести к тому, что в ближайшее время нехватка нового жилья станет еще более выраженной, если не критической. При этом уже сейчас наблюдается рост цен на жилье в стадии планирования и строительства – застройщики понимают, что продать построенное по ранее предполагаемой цене уже не получится.

В-третьих, в настоящее время существует большая неопределенность для тех, кто планировал или продолжает планировать покупку нового жилья. Рост цен на жилье будет неизбежен, пока текущая ситуация не стабилизируется.