Города Украины в огне. Горят склады и рынок

В результате обстрела Cвятошинского района Киева загорелись склады на площади 3000 квадратных метров, сообщает УНИАН. Также из-за попадания снаряда загорелось 5000 квадратных метров сухой травы. В результате обстрела повреждены два автомобиля, один человек погиб.

Также горит рынок "Барабашово" в Харькове - крупнейший в Восточной Европе. Причиной пожара, по данным украинской стороны, стал обстрел. Сообщается как минимум об одном погибшем.

Рынок "Барабашово" в Харькове дважды подвергся обстрелу из систем залпового огня "Град". После первого обстрела торговые ряды загорелись. Во время повторного обстрела один из спасателей погиб, сообщил в своем Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов. Еще один спасатель получил осколочные ранения.

Российские военные настаивают на том, что они применяют исключительно высокоточное оружие, но система "Град" к таковым не относится, она предназначена для поражения больших площадей. Москва часто бездоказательно обвиняет украинских "националистов" в нанесении ударов по мирному населению, сообщает Русская служба BBC.

Во время войны проверить информацию сторон конфликта невозможно.