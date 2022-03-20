Алла Пугачева стала банкротом, а Светлана Лобода гражданка Мальты?Звездные страсти
В мире шоу-бизнеса продолжают кипеть нешуточные страсти. Но этот раз слухи коснулись Аллу Пугачеву и Светлану Лободу.
В мире шоу-бизнеса продолжают кипеть нешуточные страсти. Но этот раз слухи коснулись Аллу Пугачеву и Светлану Лободу.
В российских СМИ появилась информация о том, что покинувшая страну Алла Пугачева может лишиться роскошного замка в деревне Грязь. Якобы звезда стала банкротом.
Ранее Примадонна рассказала подписчикам о том, что уехала из России не навсегда. Она заявила, что прилетела в Израиль для того, чтобы пройти необходимое лечениеи отвезти детей на каникулы.
Издание "7 дней" цитирует адвоката Андрея Князева, который подчеркивает, что нет законного способа отобрать у Пугачевой недвижимость. Это может случиться в том случае, если вскроется информация о долгах артистки или если она будет признана банкротом. Пока за имущество производят оплату и звезда не считается банкротом, то ничего нельзя отобрать.
Достоверных фактов о том, что у Аллы Борисовны или ее супруга финансовые проблемы - нет.
Ранее желтая пресса со ссылкой на продюсера Кирилла Чибисова указала, что украинская исполнительница Светлана Лобода имеет гражданство Мальты. Он указывал, что нюансы налогообложения. Говорил о том, что многие артисты не хотели платить налоги в Украине. Они якобы отказывались от гражданства и выбирали гражданство любой другой европейской страны, чтобы копить заработанное в европейских банках.
В ответ на своей странице в Instagram Светлана Лобода продемонстрировала паспорт Украины. Звезда заметила, что у нее всегда было, есть и будет одно гражданство - и это украинское.
"Не было времени отвечать на всякую хрень… Каждый выбирает свой путь - одни сеют травлю и агрессию, другие стремятся быть полезными и нужными. Я выбираю второй.[...] И сегодня я призываю всех моих подписчиков слушать только своё сердце и максимально оказывать помощь тем, кто сейчас находится в критической ситуации!" - написала Светлана.