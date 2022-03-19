"Он боится Украины". Джонсон предостерег Запад от попыток нормализовать отношения с Путиным

"В мире есть люди, которые говорят, что нам лучше согласиться на тиранию. Я думаю, что это абсолютно неправильно, заявил Джонсон на конференции Консервативной партии. - Попытка после этого заново нормализовать отношения с Путиным, как мы это сделали в 2014 году, была бы повторением точно такой же ошибки, и поэтому Путина надо победить".
"Это поворотный момент для мира и момент выбора. Это выбор между свободой и угнетением",
Он также опроверг утверждения Путина о том, что он вторгся в Украину, чтобы помешать ей вступить в НАТО, заявив, что "он прекрасно знал, что не было никаких планов размещать ракеты на Украине".
"Он боялся Украины, потому что там свободная пресса и свободные выборы, - сказал Джонсон. - И он боялся косвенных обвинений в свой адрес. Потому что Путин посадит вас в России на 15 лет только за то, что вы назвали вторжение вторжением. А если вы будете выступать против Путина на выборах, вас отравят или расстреляют".