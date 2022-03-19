"Он боится Украины". Джонсон предостерег Запад от попыток нормализовать отношения с Путиным

"В мире есть люди, которые говорят, что нам лучше согласиться на тиранию. Я думаю, что это абсолютно неправильно, заявил Джонсон на конференции Консервативной партии. - Попытка после этого заново нормализовать отношения с Путиным, как мы это сделали в 2014 году, была бы повторением точно такой же ошибки, и поэтому Путина надо победить".

"Это поворотный момент для мира и момент выбора. Это выбор между свободой и угнетением",

- добавил Джонсон.

Он также опроверг утверждения Путина о том, что он вторгся в Украину, чтобы помешать ей вступить в НАТО, заявив, что "он прекрасно знал, что не было никаких планов размещать ракеты на Украине".