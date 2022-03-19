Сб, 19.03.2022
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"Он боится Украины". Джонсон предостерег Запад от попыток нормализовать отношения с Путиным

ФОТО: Reuters/ScanPix

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, 19 марта, что Запад не должен пытаться нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным после его вторжения в Украину.

"В мире есть люди, которые говорят, что нам лучше согласиться на тиранию. Я думаю, что это абсолютно неправильно,  заявил Джонсон на конференции Консервативной партии. - Попытка после этого заново нормализовать отношения с Путиным, как мы это сделали в 2014 году, была бы повторением точно такой же ошибки, и поэтому Путина надо победить".

"Это поворотный момент для мира и момент выбора. Это выбор между свободой и угнетением",

- добавил Джонсон.

Он также опроверг утверждения Путина о том, что он вторгся в Украину, чтобы помешать ей вступить в НАТО, заявив, что "он прекрасно знал, что не было никаких планов размещать ракеты на Украине".

"Он боялся Украины, потому что там свободная пресса и свободные выборы, - сказал Джонсон. - И он боялся косвенных обвинений в свой адрес. Потому что Путин посадит вас в России на 15 лет только за то, что вы назвали вторжение вторжением. А если вы будете выступать против Путина на выборах, вас отравят или расстреляют".

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