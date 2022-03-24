Необходимость перемирия, миротворцы, угроза применения химоружия: главные решения НАТО по России

Необходимость перемирия, миротворцы, угроза применения химоружия: главные решения НАТО по РоссииДополнено
В настоящее время Россия не представляет прямой угрозы странам-членам НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
В настоящее время Россия не представляет прямой угрозы странам-членам НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Мы - самый сильный союз в мире", - заявил он журналистам в четверг на саммите НАТО, на котором лидеры Североатлантического альянса обсуждали вторжение России на Украину, с начала которого прошел уже месяц.
"Пока мы вместе, мы в безопасности", - сказал Столтенберг, срок действия полномочий которого лидеры НАТО в четверг продлили на год до 30 сентября 2023 года.
Лидеры НАТО потребовали от России объявить перемирие в Украине, а также договорились продолжать оказывать дополнительную поддержку Украине, заявил он.
Кроме того, лидеры альянса согласились продолжать вводить дополнительные санкции против России и укреплять оборону стран НАТО.
По словам Столтенберга, было решено усилить восточное крыло НАТО, разместив боевые группы в Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.
В то же время, НАТО видит угрозу применения Россией химического, ядерного или биологического оружия, и будет помогать Украине средствами обнаружения, защиты и медицинской поддержки.
Лидеры НАТО просят Пекин воздержаться от любой поддержки России и использовать свое влияние, чтобы принудить РФ остановить конфликт мирным путем.
Союзники согласились усилить поддержку других стран-партнеров, у которых есть риск вмешательства России, включая Грузию и Боснию и Герцеговину.
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