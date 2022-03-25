Пт, 25.03.2022
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Мартиньш Стакис, мэр Риги

Ольга Камбала заявила, что у нее есть взрослый сын

Ольга Камбала ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В шоу "Знаменитости. Без фильтра" предпринимательница Ольга Камбала рассказала об одном факте о себе, ранее неизвестном публике, - у нее не трое, а четверо детей. 

В новой серии шоу Ольга Камбала познакомила зрителей с 25-летним Никитой. 

"У меня не трое детей, а четверо! Когда я познакомилась со своим первым мужем, он был старше меня, и сразу же, когда мы начали жить вместе, он привел маленького мальчика и сказал, что это его сын, и теперь он и мой сын. И все. И так он остался с нами жить. 

К сожалению, мама его не воспитывала, и тогда я переняла на себя роль мамы", - призналась Камбала. 

Никите было семь лет, когда родился первенец Ольги. 

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