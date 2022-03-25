Ольга Камбала заявила, что у нее есть взрослый сын

"У меня не трое детей, а четверо! Когда я познакомилась со своим первым мужем, он был старше меня, и сразу же, когда мы начали жить вместе, он привел маленького мальчика и сказал, что это его сын, и теперь он и мой сын. И все. И так он остался с нами жить.