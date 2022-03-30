Плешс хочет поговорить с Кариньшем о плане развития Риги

Сегодня в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Кариньш раскритиковал решение Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (МОСРР) о приостановке плана развития Риги.

Как рассказал советник Плешса Микс Страздиньш, премьер-министр до сих пор не просил представить аргументацию изданного министерством распоряжения, но Плешс пригласил премьер-министра, чтобы разъяснить правовую основу, которая побудила министерство приостановить план развития столицы, и ошибки, допущенные Рижской думой при разработке документа.

"Мы также неоднократно призывали думу исправить недостатки, указанные экспертами министерства, чтобы план развития Риги не задерживался", - указал Плешс.

"Игорное лобби действительно может повлиять на развитие Риги или помешать ему. Я считаю это неправильным, непонятным и неприемлемым. (..) Не может быть, чтобы развитие Риги было заморожено на четыре года", - заявил сегодня Кариньш в интервью "Утренней панораме".

Премьер-министр также отметил, что без развития столицы невозможно развитие всей страны.

Как сообщалось ранее, МОСРР приостановило действие территориальной планировки Риги на ближайшие годы из-за ее несоответствия закону и несоразмерности интересов вовлеченных сторон.