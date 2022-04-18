Русскоязычную редакцию Postimees возглавит Сергей Метлев

Метлев примет пост у Олеси Лагашиной, которая в понедельник покинет Postimees Grupр.

По словам ответственного издателя и главного редактора Postimees Марти Аавика, издание хочет, чтобы у читателей русскоязычных порталов и бумажной версии газеты было бы такое же - честное и западное восприятие происходящего в Эстонии и в мире, как и у эстонских читателей. И что самое главное сейчас - неприкрашенная и не смягченная картина ужасов войны.

"Мы хотим также существенно расширить круг соавторов, привлекая думающих людей как из Эстонии, так и из других стран. Поскольку мы существенно расширяем и изменяем нашу деятельность, изменится и руководящая структура: главным редактором русскоязычных изданий станет Сергей Метлев. Ему предстоит исключительно разнообразная и интересная работа", - сказал Аавик.

Сергей Метлев родился 20 августа 1991 года в Таллинне. Метлев имеет диплом Тартуского университета и степень магистра юриспруденции. В течение последних 13 лет активно сотрудничал с различными изданиями в качестве обозревателя и соавтора, а последние два года вел авторскую колонку в Postimees. Весной этого года в русскоязычной версии Postimees он стал вести авторскую передачу "Гражданин М", а также занимался развитием тематического исторического портала.

Метлев также входил в состав правления Эстонского Института памяти, работал учителем, возглавлял общегосударственные проекты в сфере образования и интеграции, руководил молодежными организациями.