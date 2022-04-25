Пн, 25.04.2022
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Приключения российских пенсий в Латвии: вопросы есть, с ответами сложнее

Пенсионеры в Латвии. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

После начала военных действий в Украине Евросоюз ввел экономические санкции против России, в частности, отключил некоторые российские банки от системы SWIFT и/или внес их в санкционный список. Все это может создать проблемы для получателей российских пенсий в Латвии. 

Ольге 81 год. Она - пенсионерка с российским гражданством, проживающая в Латвии. До войны в Украине она получала российскую пенсию на карточку Сбербанка России. После введенных санкций пенсионерка потеряла доступ к своим деньгам. Теперь она задается вопросом, что же делать?

Разговор со Сбербанком не принес никакого результата. Менеджер банка предложил съездить в Россию до ближайшего банкомата. Другой озвученный вариант был - написать доверенность на кого-то из родных или друзей в России, чтобы они могли снимать деньги. Вопрос о том, как передать деньги дальше, в Латвию, банк не интересовал.

Какой-то экзотикой прозвучало предложение оформить QIWI Кошелек или самим искать в Латвии банк, который будет работать с Россией.

Эта история могла бы показаться частным случаем, но, по статистике, в Латвии проживает более 50 тыс. граждан России, из них примерно 20 тыс. человек получают российские пенсии.

На сегодняшний день в Латвии существует два варианта получения пенсий из России.

Первый вариант: получить пенсию через Госагентство социального страхования (VSAA). В Латвии пенсии через VSAA получают 10 992 российских пенсионера. Согласно договору между Латвией и Россией, пенсии через VSAA выплачиваются раз в квартал.

"По имеющейся у нас информации, Россия в настоящее время выполняет свои обязательства. Россия произвела платеж, которого хватит до середины мая", - ранее заявил министр благосостояния Гатис Эглитис. 

"Мы получили платеж от России в феврале, он был конвертирован по курсу рубля на 9 февраля. Выплата будет за три месяца - за январь, февраль и март", - подтвердила RUS TVNET представитель VSAA Ивета Даине.

Представитель Министерства благосостояния Айга Озолиня добавила, что соглашение между Латвией и Россией в области социального обеспечения действует с 19 января 2011 года, и подтвердила, что пенсии, назначенные в соответствии с условиями договора, выплачиваются раз в квартал через VSAA.

В 1-м квартале этого года через VSAA российские пенсии в Латвии получали 10 992 человека, и для выплаты этих пенсий от РФ было получено 4 113 964 евро. Таким образом, средний размер пенсии составил 374,26 евро (подсчет RUS TVNET).

Следующий обмен информацией, а также денежные переводы должны состояться в мае 2022 года. 

При этом представитель Минблага отметила, что в настоящее время нет никаких указаний на то, что Россия не планирует производить платежи. По условиям договора с Россией, пенсионные выплаты производятся в валюте страны проживания пенсионера. Таким образом, пенсионные выплаты России в Латвию производятся в евро.

На вопрос, что произойдет, если Россия не выполнит свои обязательства и не перечислит средства на выплату пенсий, в министерстве ответили: "Латвийское законодательство уже предусматривает возможность разрешения ситуаций, когда человек не получает страховую пенсию. Если пенсионные выплаты из России не производятся, то лица, проживающие в Латвии, которым назначены и выплачиваются пенсии из РФ, могут ходатайствовать о временном получении государственного пособия по социальному обеспечению до разрешения ситуации".

В свою очередь, если человек не достиг пенсионного возраста, не имеет инвалидности и если средства необходимы для покрытия повседневных потребностей, то он может обратиться в социальную службу своего муниципалитета.

В такой ситуации граждане РФ должны иметь постоянный вид на жительство в Латвии.

Таким образом, по крайней мере пока, пенсионеры, которые получают российскую пенсию через VSAA, социально защищены и могут надеяться хоть на какую-то поддержку властей.

Второй вариант получения российской пенсии: напрямую из Пенсионного фонда России. В VSAA нет точных данных, сколько пенсионеров получают выплаты таким образом. По различным подсчетам, их примерно 10 тыс. человек.

У части пенсионеров оформлена платежная карта латвийского банка, у других - какого-либо российского банка.

Показательным примером является вышеизложенная история пенсионерки, которая проживает в Латвии. Именно эта категория пенсионеров оказалась самой незащищенной.

Многие из них получали пенсию на карту российского банка (чаще всего это Сбербанк) или использовали один из местных банков. Таким местным банком, который традиционно выступал посредником в выплате российский пенсий, является Industra Bank. Он был основан в 1994 году и сменил множество названий (SMP Bank, Meridian Trade Bank).

В банке говорят, что "клиенты банка могут получать пенсии, выплачиваемые российским государством, так как в настоящее время на них не распространяются какие-либо ограничения или санкции. Комиссия рынков финансов и капитала выпустила общее соглашение для банков, чтобы гарантировать, что санкции не затронут лиц, не подпадающих под санкции".

При этом важно, чтобы "пенсионная выплата из России дошла до Industra Bank, тогда она не ограничивается и зачисляется на счет клиента. Другой вопрос, что в связи с введенными санкциями российским банкам может быть сложно осуществлять переводы за границу, поэтому не все платежи доходят к нам, но это вне нашего влияния".

Некоторых клиентов Swedbank, крупнейшего по активам банка Латвии, тоже коснулись проблемы с переводом российских пенсий.

"Мы можем подтвердить, что некоторые наши клиенты сталкивались с такой ситуацией. Анализируя эти случаи, мы пришли к выводу, что средства не дошли до Swedbank и, скорее всего, были отклонены банками-корреспондентами", - прокомментировала RUS TVNET Карина Линдава, руководитель управления по предотвращению финансовых преступлений Swedbank.

По словам представителя Swedbank, большинство пенсионных выплат из России поступает от Сбербанка, который находится под международными санкциями: "Поскольку Сбербанк использует для расчетов банки-корреспонденты, участвующие в процессе расчетов, существует большая вероятность того, что они не примут эти платежи из-за санкций и, следовательно, они вообще не дойдут до латвийских банков".

При этом Swedbank утверждает, что "если бы пенсионная выплата была выслана из банка, на который не распространяются санкции, то деньги должны были бы дойти до Латвии и человек мог бы получить пенсию на свой счет". 

Для решения этого вопроса банк обратился в посольство России в Латвии, которое "как представитель российского государства может попытаться повлиять на то, через какие финансовые учреждения осуществляются данные платежи".

В Министерстве благосостояния также подтвердили, что им поступили несколько заявлений о задержке выплаты пенсий из-за проблем с банковскими переводами.

На вопрос, есть ли какое-то решение для пенсионеров, которые получают российскую пенсию напрямую на свой счет, в министерстве ответили: "Получатели пенсии РФ, проживающие в Латвии и имеющие постоянный вид на жительство в Латвии, имеют такие же права на социальную помощь, предоставляемую самоуправлением, как и другие жители Латвии. В свою очередь, лицам, достигшим установленного в Латвии пенсионного возраста, при определенных условиях может быть назначено государственное пособие социального обеспечения".

Если же получатели российской пенсии еще не достигли пенсионного возраста в Латвии, то они могут воспользоваться услугами Государственного агентства занятости.

Посольство России в Латвии на момент написания статьи не ответило на присланные RUS TVNET вопросы и не предоставило комментарий.

Подводя итог, можно сказать, что пенсионеры во многом остались один на один с ситуацией. Латвийское государство заявляет, что готово предоставить какую-то поддержку, при этом в основном пытаясь возложить это бремя на местные самоуправления.

Банки, в свою очередь, говорят о том, что если деньги из России придут к ним, то они перечислят их на счет клиенту, но не несут ответственности за то, что пенсии могут "застрять" в каком-либо банке-посреднике. 

Пострадавшим пенсионерам советуют "разбираться" с российскими банками и вместе с ними искать выход из сложившейся ситуации. Нет никакого системного подхода и решения ситуации ни со стороны государства, ни со стороны частных банков. 

P. S. Отдельный кейс - это те люди, которые оказались в России и Беларуси и при этом получают латвийскую пенсию. В этом случае один из коммерческих латвийских банков на своем интернет-сайте дает следующий совет: "Клиентам банка, проживающим в России или Беларуси и получающим пенсии, выплачиваемые латвийским государством, необходимо открыть счет в евро или другой валюте (кроме российских или белорусских рублей) в банке, на который не распространяются санкции США и ЕС, и как можно скорее сообщить нам в банк о своих новых банковских реквизитах для перечисления регулярных пенсионных выплат. Заявление об изменении банковских реквизитов должно быть нотариально заверено. До получения новых реквизитов эти средства будут храниться на вашем счете в банке".

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