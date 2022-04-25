Приключения российских пенсий в Латвии: вопросы есть, с ответами сложнее

В банке говорят, что "клиенты банка могут получать пенсии, выплачиваемые российским государством, так как в настоящее время на них не распространяются какие-либо ограничения или санкции. Комиссия рынков финансов и капитала выпустила общее соглашение для банков, чтобы гарантировать, что санкции не затронут лиц, не подпадающих под санкции".

При этом важно, чтобы "пенсионная выплата из России дошла до Industra Bank, тогда она не ограничивается и зачисляется на счет клиента. Другой вопрос, что в связи с введенными санкциями российским банкам может быть сложно осуществлять переводы за границу, поэтому не все платежи доходят к нам, но это вне нашего влияния".

Некоторых клиентов Swedbank, крупнейшего по активам банка Латвии, тоже коснулись проблемы с переводом российских пенсий.

"Мы можем подтвердить, что некоторые наши клиенты сталкивались с такой ситуацией. Анализируя эти случаи, мы пришли к выводу, что средства не дошли до Swedbank и, скорее всего, были отклонены банками-корреспондентами", - прокомментировала RUS TVNET Карина Линдава, руководитель управления по предотвращению финансовых преступлений Swedbank.

По словам представителя Swedbank, большинство пенсионных выплат из России поступает от Сбербанка, который находится под международными санкциями: "Поскольку Сбербанк использует для расчетов банки-корреспонденты, участвующие в процессе расчетов, существует большая вероятность того, что они не примут эти платежи из-за санкций и, следовательно, они вообще не дойдут до латвийских банков".

При этом Swedbank утверждает, что "если бы пенсионная выплата была выслана из банка, на который не распространяются санкции, то деньги должны были бы дойти до Латвии и человек мог бы получить пенсию на свой счет".

Для решения этого вопроса банк обратился в посольство России в Латвии, которое "как представитель российского государства может попытаться повлиять на то, через какие финансовые учреждения осуществляются данные платежи".

В Министерстве благосостояния также подтвердили, что им поступили несколько заявлений о задержке выплаты пенсий из-за проблем с банковскими переводами.

На вопрос, есть ли какое-то решение для пенсионеров, которые получают российскую пенсию напрямую на свой счет, в министерстве ответили: "Получатели пенсии РФ, проживающие в Латвии и имеющие постоянный вид на жительство в Латвии, имеют такие же права на социальную помощь, предоставляемую самоуправлением, как и другие жители Латвии. В свою очередь, лицам, достигшим установленного в Латвии пенсионного возраста, при определенных условиях может быть назначено государственное пособие социального обеспечения".

Если же получатели российской пенсии еще не достигли пенсионного возраста в Латвии, то они могут воспользоваться услугами Государственного агентства занятости.

Посольство России в Латвии на момент написания статьи не ответило на присланные RUS TVNET вопросы и не предоставило комментарий.

Подводя итог, можно сказать, что пенсионеры во многом остались один на один с ситуацией. Латвийское государство заявляет, что готово предоставить какую-то поддержку, при этом в основном пытаясь возложить это бремя на местные самоуправления.

Банки, в свою очередь, говорят о том, что если деньги из России придут к ним, то они перечислят их на счет клиенту, но не несут ответственности за то, что пенсии могут "застрять" в каком-либо банке-посреднике.

Пострадавшим пенсионерам советуют "разбираться" с российскими банками и вместе с ними искать выход из сложившейся ситуации. Нет никакого системного подхода и решения ситуации ни со стороны государства, ни со стороны частных банков.

P. S. Отдельный кейс - это те люди, которые оказались в России и Беларуси и при этом получают латвийскую пенсию. В этом случае один из коммерческих латвийских банков на своем интернет-сайте дает следующий совет: "Клиентам банка, проживающим в России или Беларуси и получающим пенсии, выплачиваемые латвийским государством, необходимо открыть счет в евро или другой валюте (кроме российских или белорусских рублей) в банке, на который не распространяются санкции США и ЕС, и как можно скорее сообщить нам в банк о своих новых банковских реквизитах для перечисления регулярных пенсионных выплат. Заявление об изменении банковских реквизитов должно быть нотариально заверено. До получения новых реквизитов эти средства будут храниться на вашем счете в банке".