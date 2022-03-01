Получателям российских пенсий в Латвии деньги перечислят до 19 марта

Она указала, что Государственное агентство социального страхования (ГАСС) в феврале получило денежный перевод из России, чтобы выплачивать российскую пенсию тем, кто получает пенсию в Латвии в соответствии с латвийско-российским соглашением о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. Это соглашение действует с 2011 года.

Пенсии выплачиваются ежеквартально, и до 19 марта пенсии через ГАСС получат 10 992 российских пенсионера.

"По имеющейся у нас информации, Россия в настоящее время выполняет свои обязательства перед ними. Россия произвела платеж, которого хватит до середины мая. Если обязательства по каким-то причинам не будут выполняться, мы будем искать решения, как обеспечить людям средства к существованию", - сказал министр благосостояния Гатис Эглитис.

Следующий обмен информацией о выплате пенсий из России ожидается в мае.

При этом Стабиня указала, что ГАСС не располагает информацией о тех пенсионерах, которые получают на свои счета российские пенсии напрямую из Пенсионного фонда России. Это означает, что не все российские пенсионеры получают пенсию через ГАСС.