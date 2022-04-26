Фото и видео ⟩ В Латвию прибыли первые военнослужащие контингента вооруженных сил Дании

Датские солдаты будут размещены на базе в Адажи, они будут включены в состав бригады механизированных пехотинцев сухопутных сил. Во время пребывания в Латвии датские солдат будут принимать участие в совместных тренировках с Национальными вооруженными силами и подразделениями государств-союзников.

Галерея: В Латвию прибыли первые военнослужащие контингента вооруженных сил Дании

Солдаты и единицы техники вооруженных сил Дании, в том числе бронетранспорт, продолжат прибывать в Латвию до начала мая.

Напомним, реагируя на вторжение России в Украину, парламент Дании 21 апреля большинством голосов поддержал предложение направить в Латвию до 1000 военнослужащих.

Видео: В Латвию прибыли первые военнослужащие контингента вооруженных сил Дании

Датские солдаты ранее уже выполняли служебные обязанности в штабе размещенной на Адажской базе многонациональной дивизии НАТО "Север".