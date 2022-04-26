Пт, 6.05.2022
Я считаю, в данный момент этот памятник не нужно трогать по трём причинам. Во-первых, снова уйдут миллионы, которых у нас нет. Во-вторых, это ещё больше расколет наше общество, в котором и так всё очень обострено. В-третьих, мы разозлим нашего агрессивного соседа. Майрис Бриедис, латвийский боксёр
Майрис Бриедис, латвийский боксёр

Фото и видео ⟩ В Латвию прибыли первые военнослужащие контингента вооруженных сил Дании

ФОТО: Armīns Janiks, Aizsardzības ministrija

Демонстрируя готовность Дании внести свой вклад в защиту восточного фланга НАТО, в Латвию во вторник, 26 апреля, прибыли первые военнослужащие 1-й бригады Королевских вооруженных сил Дании, сообщила порталу TVNET представитель Министерства обороны Вита Бриже.

Датские солдаты будут размещены на базе в Адажи, они будут включены в состав бригады механизированных пехотинцев сухопутных сил. Во время пребывания в Латвии датские солдат будут принимать участие в совместных тренировках с Национальными вооруженными силами и подразделениями государств-союзников.

Галерея: В Латвию прибыли первые военнослужащие контингента вооруженных сил Дании

Солдаты и единицы техники вооруженных сил Дании, в том числе бронетранспорт, продолжат прибывать в Латвию до начала мая.

Напомним, реагируя на вторжение России в Украину, парламент Дании 21 апреля большинством голосов поддержал предложение направить в Латвию до 1000 военнослужащих.

Видео: В Латвию прибыли первые военнослужащие контингента вооруженных сил Дании

Датские солдаты ранее уже выполняли служебные обязанности в штабе размещенной на Адажской базе многонациональной дивизии НАТО "Север".

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