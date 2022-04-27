Министр: новая военная база точно не будет находиться в Адажи

Он не конкретизировал ни одного из вариантов, но отменил, что рассматриваются три места.

Новая военная база точно не будет находиться в Адажи, так как возможности этой территории исчерпаны.

При оценке места для строительства новой военной базы будет учитываться степень развития региона. "Если мы расширимся в одном из регионов Латвии, это даст дополнительные рабочие места и возможность для местных предпринимателей заниматься здесь бизнесом, поставками и прочим", - отметил министр.

На вопрос, рассматривает ли Минобороны возможность создания военной базы в Латгальском регионе, Пабрикс ответил, что не хочет дальше спекулировать на эту тему, так как это может быть любой регион. При этом важно, чтобы место имело достаточную инфраструктуру и солдатам не приходилось слишком много перемещаться из казарм на занятия, тренировки и обратно.

Пабрикс: если Россия не отступит от агрессивной политики, Украине придется повернуть войну в противоположном направлении

Если Россия не захочет отступать от своей агрессивной политики, Украине придется повернуть войну в противоположную сторону, а это невозможно без серьезных поставок вооружений от союзников, заявил Артис Пабрикс на Латвийском телевидении.

По его словам, Запад под руководством Вашингтона наконец-то понял, что затягивать с поставками вооружений в Украину не нужно и что нет смысла поставлять их по частям, тем самым якобы избегая эскалации ситуации.

Пабрикс заявил, что Россия не может выиграть войну на Украине, но в то же время не знает, как из нее выйти. Один из возможных сценариев - усиление российских войск на занятых до сих пор территориях, без попыток продвинуться дальше.

Украина тем временем переходит на современную западную технику, что потенциально может значительно повысить боевые возможности армии страны, заявил Пабрикс, добавив, что это очень пригодится Украине, если Россия не захочет отступать.

Война России в Украине продолжается уже третий месяц.