При покупке жилья все больше внимания уделяется системе отопления

По мере роста цен наблюдается тенденция к тому, что клиенты все чаще ищут решения, которые будут устойчивыми и выгодными в долгосрочной перспективе. Если еще недавно система отопления конкретного объекта недвижимости не была самым важным вопросом для покупателей жилья, то сейчас она стала играть гораздо более важную роль при принятии решения о покупке жилья. Клиенты заинтересованы в энергоэффективности здания, понимая, что это существенно повлияет на будущие платежи. Чем меньше потери энергии и чем эффективнее система отопления здания, тем привлекательнее объект недвижимости на рынке.

Энергоэффективные решения становятся более доступными

Рост цен на энергоресурсы способствовал инвестициям в энергоэффективные решения. Владельцы домов также все чаще инвестируют в различные «зеленые» инициативы, чему способствуют возможности государственной поддержки для реализации энергоэффективных решений. В настоящее время строительство дома с более высокими показателями энергоэффективности и эффективной системой отопления будет гораздо более выгодным решением в долгосрочной перспективе.

Земляные тепловые насосы и солнечные панели выбирают как наиболее энергоэффективное решение

Хотя до сих пор мы наблюдали, что наши клиенты в целом считают проживание в квартире дешевле, чем в частном доме, с ростом цен на энергию мы видим, что выбор клиентов меняется. В настоящее время клиенты все более осознают, что проживание в хорошо утепленном частном доме с эффективным решением отопления может быть дешевле, поскольку цены на коммунальные услуги значительно выросли, особенно в домах с устаревшей системой отопления без возможности регулировать подачу тепла.

Наблюдения Luminor показывают, что котлы для отопления гранулами сейчас являются популярным выбором при строительстве частных домов, но клиенты также все чаще выбирают воздушные тепловые насосы. Они относительно просты в установке, не требуют отдельного помещения и дополнительного ухода. Однако как самое энергоэффективное решение сейчас многие клиенты выбирают земляные тепловые насосы или сочетание геотермального отопления и солнечных панелей. Хотя их установка может быть дороже, клиенты ценят то, что такое решение будет более выгодным в долгосрочной перспективе.

Стоимость тепловых насосов зависит от типа выбранной системы подачи и производителя, а также от таких факторов, как площадь дома, техническое решение, уровень грунтовых вод и погодные условия зимой.

Эксперты банка Luminor рекомендуют тщательно оценивать общее техническое состояние, энергоэффективность и систему отопления недвижимости, планируя приобрести новое жилье или начать строительство.